Reuters: в отношении Инфантино возбуждено уголовное дело

Специальный прокурор Швейцарии начал расследование уголовного дела в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Reuters.

Функционера подозревают в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению служебными полномочиями. Он проводил секретные встречи с бывшим генпрокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером во время расследования дел о коррупции в ФИФА.

Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. До этого швейцарец с 2009 года работал на посту генерального секретаря УЕФА.