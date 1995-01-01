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    Reuters: в отношении Инфантино возбуждено уголовное дело

    Специальный прокурор Швейцарии начал расследование уголовного дела в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Reuters.

    Функционера подозревают в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению служебными полномочиями. Он проводил секретные встречи с бывшим генпрокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером во время расследования дел о коррупции в ФИФА.

    Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. До этого швейцарец с 2009 года работал на посту генерального секретаря УЕФА.

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    Источник: Reuters

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      Khasannnnn 7 минут назад

      Единственный нормальный оставшийся человек которого я знал в футболе (в руководствах)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4610

      Alekxei Z. 54 минуты назад

      Порядочные люди , по определению , не могут дружить с Путиным.

      1
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      Рейтинг: +1876

      NewLife 1 час назад

      Кореша Инфантино генпрокурора Лаубера швейцарцы раскусили и отстранили, теперь расследование пойдет дальше.

      0
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      Рейтинг: +5158

      серега кашин 2 часа назад

      судьба видать такая у президентов фифа

      0
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      Рейтинг: +5090

      alarm 2 часа назад

      стыдно за лысого!

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