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Reuters: в отношении Инфантино возбуждено уголовное дело

30 июля 2020, 16:14
4

Специальный прокурор Швейцарии начал расследование уголовного дела в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Reuters.

Функционера подозревают в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению служебными полномочиями. Он проводил секретные встречи с бывшим генпрокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером во время расследования дел о коррупции в ФИФА.

Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. До этого швейцарец с 2009 года работал на посту генерального секретаря УЕФА.

Источник: Reuters
Инфантино Джанни
Комментарии (4)
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серега кашин
1596117296
судьба видать такая у президентов фифа
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NewLife
1596118243
Кореша Инфантино генпрокурора Лаубера швейцарцы раскусили и отстранили, теперь расследование пойдет дальше.
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Khasannnnn
1596124976
Единственный нормальный оставшийся человек которого я знал в футболе (в руководствах)
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Cules2013
1596128105
да там вся организация такая
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