Главные новости дня. Кокорин завтра может подписать контракт со «Спартаком», Березуцкие станут тренерами ЦСКА

Смольников стал игроком «Краснодара».
Жалолиддинов перешел из «Бунедкора» в «Локомотив».
Metaratings: Кокорин завтра подпишет трехлетний контракт со «Спартаком».
TyC Sports: в контракте Гайча с ЦСКА прописаны отступные – 30 миллионов.
Mash: Глушаков хочет вернуться в «Спартак» из-за отношений с футболисткой Коваленко.
B92: «Спартак» хочет купить защитника «Црвены Звезды» Дегенека за 3 миллиона.
Иванович покинул «Зенит».
Metaratings: Березуцкие войдут в тренерский штаб ЦСКА.
Журналист Алланазаров: Камано подпишет с «Локо» четырехлетний контракт, сумма сделки – 7 миллионов.
Шатов подписал с двухлетний контракт с «Рубином».
Источник: Бомбардир.ру