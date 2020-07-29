Главные новости дня. Кокорин завтра может подписать контракт со «Спартаком», Березуцкие станут тренерами ЦСКА

Смольников стал игроком «Краснодара».

Жалолиддинов перешел из «Бунедкора» в «Локомотив».

Metaratings: Кокорин завтра подпишет трехлетний контракт со «Спартаком».

TyC Sports: в контракте Гайча с ЦСКА прописаны отступные – 30 миллионов.

Mash: Глушаков хочет вернуться в «Спартак» из-за отношений с футболисткой Коваленко.

B92: «Спартак» хочет купить защитника «Црвены Звезды» Дегенека за 3 миллиона.

Иванович покинул «Зенит».

Metaratings: Березуцкие войдут в тренерский штаб ЦСКА.

Журналист Алланазаров: Камано подпишет с «Локо» четырехлетний контракт, сумма сделки – 7 миллионов.

Шатов подписал с двухлетний контракт с «Рубином».