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    Главные новости дня. Кокорин завтра может подписать контракт со «Спартаком», Березуцкие станут тренерами ЦСКА

    Смольников стал игроком «Краснодара».

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    Metaratings: Кокорин завтра подпишет трехлетний контракт со «Спартаком».

    TyC Sports: в контракте Гайча с ЦСКА прописаны отступные – 30 миллионов.

    Mash: Глушаков хочет вернуться в «Спартак» из-за отношений с футболисткой Коваленко.

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    Иванович покинул «Зенит».

    Metaratings: Березуцкие войдут в тренерский штаб ЦСКА.

    Журналист Алланазаров: Камано подпишет с «Локо» четырехлетний контракт, сумма сделки – 7 миллионов.

    Шатов подписал с двухлетний контракт с «Рубином».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1688

      vsespartak01 1 час назад

      надо было не главные новости,а главная новость и слух дня!!

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