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    Жалолиддинов перешел из «Бунедкора» в «Локомотив»

    Полузащитник Жасур Жалолиддинов пополнил «Локомотив». Последним клубом 18-летнего игрока был узбекистанский «Бунедкор».

    «Конечно, я уже многое знаю о «Локомотиве». Еще до перехода посмотрел фильм о чемпионстве, изучил историю клуба, знаю, какие футболисты играют в команде.

    Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит», – сказал Жалолиддинов.

    • В 2019 году Guardian включила Жалолиддинова в список 60 лучших молодых талантов мирового футбола 2002 года рождения.
    • «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии15
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      Рейтинг: +376

      кран 1 час назад

      Для "Казанки"?

      1
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      Рейтинг: +1024

      PAREVG. 1 час назад

      В Казанку, не думаю что в 18 лет в ближайший резерв попадет, если конечно, он не футбольный гений как Хвича.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8994

      derrik2000 1 час назад

      Какое-то непонятное усиление.
      Жалолиддинов, Лысцов, Лисакович...
      Их кандидатуры-то с главным тренером согласовывали?
      Или так: шо дали, ТО и тренируй?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2694

      m40 > derrik2000 1 час назад

      Ну вроде в этом и была суть конфликта. Сёмин хотел строить команду под себя А ему: у нас теперь по-европейски будет и тренер всего лишь наемный рабочий, тренирует того, кого ему накупили.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8994

      derrik2000 > m40 1 час назад

      Ну, тогда Николич им (руководству РЖД и Локомотива) натренирует... )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6869

      paracetamol 1 час назад

      На узбеков подсели. Давай и здесь гастарбайтеров наберем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3806

      sochi-2013 2 часа назад

      Удачи! Небось не дураки его пригласили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      Пекарь21 2 часа назад

      Кто это вообще? Это что усиление?Привет ФНЛ!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4355

      vladik12 2 часа назад

      "Лохомот" собрался рвать ЛЧ водителями эконома "Яндекс Такси"?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24587

      zra78 > vladik12 2 часа назад

      Тебе дурачок надо за Зенит болеть,там так же говорят....

      6
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      ...
      Рейтинг: +4355

      vladik12 > zra78 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Готовьтесь получить полную кошелку осенью, проводницы.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +103

      Kruglov2412 > vladik12 1 час назад

      Вы то уже себя показали в этом году в рпл купив кралов ларсонов тилей и ТД.... Так что молчал бы!!!

      2
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      Рейтинг: +900

      Sedoi_Goblin > vladik12 1 час назад

      "Локомотив"-то собрался.. А твой народный и до ЛЕ не дополз..

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      Рейтинг: +4355

      vladik12 > Sedoi_Goblin 1 час назад

      Жаль.

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      Рейтинг: +900

      Sedoi_Goblin > vladik12 51 минуту назад

      Согласен,что жаль.. Может в новом сезоне больше подфартит! Мяч круглый,поле зеленое!!! P.S. судья адидас))))

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