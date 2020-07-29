Жалолиддинов перешел из «Бунедкора» в «Локомотив»

Полузащитник Жасур Жалолиддинов пополнил «Локомотив». Последним клубом 18-летнего игрока был узбекистанский «Бунедкор».

«Конечно, я уже многое знаю о «Локомотиве». Еще до перехода посмотрел фильм о чемпионстве, изучил историю клуба, знаю, какие футболисты играют в команде.

Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит», – сказал Жалолиддинов.