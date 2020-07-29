Экс-гендиректор «Химок» – об увольнении из клуба: «Наверно, не простили мне выход в РПЛ»

Бывший генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал свое увольнение из клуба.

«Вчера днем ко мне пришел начальник управления спорта и еще несколько человек. Они вручили мне приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня вчера уволили.

Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберется, сегодня он мне набрал и сказал, что Волошин (глава городского округа «Химки» – прим. «Бомбардира») против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ», – сообщил Иванов.

Сегодня стало известно, что новым гендиректором «Химок» назначен глава «Арены Химки» Александр Зайцев.