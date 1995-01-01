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    Экс-гендиректор «Химок» – об увольнении из клуба: «Наверно, не простили мне выход в РПЛ»

    Бывший генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал свое увольнение из клуба.

    «Вчера днем ко мне пришел начальник управления спорта и еще несколько человек. Они вручили мне приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня вчера уволили.

    Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберется, сегодня он мне набрал и сказал, что Волошин (глава городского округа «Химки» – прим. «Бомбардира») против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ», – сообщил Иванов.

    Сегодня стало известно, что новым гендиректором «Химок» назначен глава «Арены Химки» Александр Зайцев.

    • «Химки» заняли второе место в досрочно завершенном сезоне ФНЛ и сыграют в РПЛ.
    • Команда дошла до финала Кубка России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +255

      Зентролль 26 минут назад

      Как только бабло закончится, так сразу Васю опять и восстановят в должности...

      0
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      Рейтинг: +15914

      bset 1 час назад

      Борьба с капитализмом в течение 74 лет не прошла даром. Теперь у нас в стране не интересны успехи бизнеса, но интересны связи и политические решения. Наверное, ни в одной западной стране невозможно представить, чтобы успешного менеджера уволили, да еще и в такой форме.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5036

      alarm 1 час назад

      подленько так, по-тарасовски

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