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    Семак: «Говорят, «Зенит» скучный и вся игра построена на забросах на Дзюбу? Это абсолютно не так»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен, что его игра однообразна. Он призывает смотреть на статистику.

    – Вас задевает, когда говорят, что «Зенит» – скучный, а вся игра построена на забросах на Артема Дзюбу?

    – Этот взгляд абсолютно ничем не подкреплен. Информация не соответствует действительности, поэтому она не может меня отвлекать. Это абсолютно не так.

    Любой думающий человек может посмотреть статистику – все будет ясно и понятно.

    • «Зенит» оформил золотой дубль во второй раз в истории.
    • Зенитовцы во второй раз подряд взяли РПЛ.
    • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».

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    Источник: Sports.ru

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    28.07.2020 23:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1357

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Я видел матч без Дзюбы, с Ахматом. Там просто нечего обсуждать. Игра на уровне атакующей Уфы.

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