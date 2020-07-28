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  • Семак: «Говорят, «Зенит» скучный и вся игра построена на забросах на Дзюбу? Это абсолютно не так»

Семак: «Говорят, «Зенит» скучный и вся игра построена на забросах на Дзюбу? Это абсолютно не так»

28 июля 2020, 23:52
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен, что его игра однообразна. Он призывает смотреть на статистику.

– Вас задевает, когда говорят, что «Зенит» – скучный, а вся игра построена на забросах на Артема Дзюбу?

– Этот взгляд абсолютно ничем не подкреплен. Информация не соответствует действительности, поэтому она не может меня отвлекать. Это абсолютно не так.

Любой думающий человек может посмотреть статистику – все будет ясно и понятно.

  • «Зенит» оформил золотой дубль во второй раз в истории.
  • Зенитовцы во второй раз подряд взяли РПЛ.
  • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (12)
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СвинкаСправедливости
1595969743
Я видел матч без Дзюбы, с Ахматом. Там просто нечего обсуждать. Игра на уровне атакующей Уфы.
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Hektor 84
1595974475
Не просто забросы, а удары в шлюбу! А от него либо в ворота, либо в ноги его иранской подружке)))
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knikos
1595977594
Кто-нибудь помнит два чемпионства ЦСКА "без игры "? Со Слуцким ? Со скучнейшими 1:0 и 2:1 ? Ну и что ? Два этих чемпионства остались в истории , а какая была игра , да и хрен с ним . Плевать , что игра в основном через Дзюбу , главное - больше всех побед , голов , меньше всех пропущено и чемпионство. И два лучших бомбардира - зенитовцы и лучший ассистент - тоже зенитовский . Остальные рассуждения - для бедных ...
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Mister_Tomsk
1595995047
Конечно не так) у вас игра построена вокруг судей, и напрямую бабосик им)))
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Garrincha58
1596002661
если человек убеждён что черное это белое его ни чем не переубедишь но Семак после этого похода в ЛЧ тебя уволят так как Миллер уже не сможет терпеть этот футбол-волейбол
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САДЫЧОК
1596010856
Семак-это так ! Убогая игра на Дзюбу ! Давай без него-и Зенит будет лучшим ! Вот , увидишь !
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Hektor 84
1596011953
П
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portero
1596034171
Богданыч у тебя шанс доказать в этом году, выйди в евровесну, а то ЕК одно обсиралово и никакой игры.....
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