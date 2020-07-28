Семак: «Говорят, «Зенит» скучный и вся игра построена на забросах на Дзюбу? Это абсолютно не так»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен, что его игра однообразна. Он призывает смотреть на статистику.
– Вас задевает, когда говорят, что «Зенит» – скучный, а вся игра построена на забросах на Артема Дзюбу?
– Этот взгляд абсолютно ничем не подкреплен. Информация не соответствует действительности, поэтому она не может меня отвлекать. Это абсолютно не так.
Любой думающий человек может посмотреть статистику – все будет ясно и понятно.
- «Зенит» оформил золотой дубль во второй раз в истории.
- Зенитовцы во второй раз подряд взяли РПЛ.
- 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».
Источник: Sports.ru