Семак: «Говорят, «Зенит» скучный и вся игра построена на забросах на Дзюбу? Это абсолютно не так»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласен, что его игра однообразна. Он призывает смотреть на статистику.

– Вас задевает, когда говорят, что «Зенит» – скучный, а вся игра построена на забросах на Артема Дзюбу?

– Этот взгляд абсолютно ничем не подкреплен. Информация не соответствует действительности, поэтому она не может меня отвлекать. Это абсолютно не так.

Любой думающий человек может посмотреть статистику – все будет ясно и понятно.