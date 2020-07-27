Юран – о трансферах «Химок»: «Будут качественно усилены три-четыре позиции»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, сколько новых футболистов клуб планирует подписать этим летом.
– Будет усиление. На днях мы практически проработали список. Будут точечные усиления – футболисты, которые будут помощниками.
– В большинстве своем будет играть эта команда, которая вышла?
– Три-четыре позиции будут качественно усилены. Я могу сказать, что ряд футболистов прошли сезон в разных клубах Премьер-лиги. Возраст хороший, футбольный – 23-25, опыта набрались. Собрать в один кулачок – думаю, получится интересная команда и для болельщиков, и для специалистов. Мы пошумели в Кубке. Надеюсь, пошумим и в чемпионате.
- «Химки» вышли в РПЛ, заняв второе место в минувшем сезоне ФНЛ.
- В Кубке России подмосковная команда дошла до финала, где уступила «Зениту» (0:1).
Источник: Sports.ru