Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Юран – о трансферах «Химок»: «Будут качественно усилены три-четыре позиции»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, сколько новых футболистов клуб планирует подписать этим летом.

    – Будет усиление. На днях мы практически проработали список. Будут точечные усиления – футболисты, которые будут помощниками.

    – В большинстве своем будет играть эта команда, которая вышла?

    – Три-четыре позиции будут качественно усилены. Я могу сказать, что ряд футболистов прошли сезон в разных клубах Премьер-лиги. Возраст хороший, футбольный – 23-25, опыта набрались. Собрать в один кулачок – думаю, получится интересная команда и для болельщиков, и для специалистов. Мы пошумели в Кубке. Надеюсь, пошумим и в чемпионате.

    • «Химки» вышли в РПЛ, заняв второе место в минувшем сезоне ФНЛ.
    • В Кубке России подмосковная команда дошла до финала, где уступила «Зениту» (0:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2020 23:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78110
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru