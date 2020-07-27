За фолы Давида Луиса было назначено пять пенальти в сезоне. Это новый рекорд АПЛ

Защитник «Арсенала» Давид Луис установил антирекорд АПЛ.

Как сообщает Sports Mole, после его нарушений в штрафной площади в этом сезоне было назначено пять пенальти. Рекордным стал 11-метровый в матче последнего тура с «Уотфордом» (3:2).

За его фолы также были назначены пенальти в игре первого тура против «Уотфорда» и матчах с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси».