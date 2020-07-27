За фолы Давида Луиса было назначено пять пенальти в сезоне. Это новый рекорд АПЛ

Защитник «Арсенала» Давид Луис установил антирекорд АПЛ.
Как сообщает Sports Mole, после его нарушений в штрафной площади в этом сезоне было назначено пять пенальти. Рекордным стал 11-метровый в матче последнего тура с «Уотфордом» (3:2).
За его фолы также были назначены пенальти в игре первого тура против «Уотфорда» и матчах с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси».
- Луис перешел в «Арсенал» год назад из «Челси».
- Его клуб занял в минувшем сезоне АПЛ восьмое место.
Источник: Sports Mole
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