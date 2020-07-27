Журналист Романо: «Челси» начал официальные переговоры с «Байером» по Хаверцу

«Челси» намерен в ближайшее время оформить трансфер полузащитника «Байера» Кая Хаверца, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Начались официальные переговоры между «Челси» и «Байером» по Хаверцу. «Челси» готов заплатить 80 миллионов евро, но только с учетом бонусов. Личные условия контракта согласованы несколько недель назад. Кай ждет», – написал Романо в твиттере.
Ранее стало известно, что немец договорился с лондонцами о пятилетнем контракте с зарплатой в 8 миллионов евро.
- Хаверц забил в этом сезоне 12 мячей и сделал шесть ассистов в 30 играх Бундеслиги.
- Рыночная стоимость футболиста – 81 миллион евро.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере – более 810 тысяч подписчиков.