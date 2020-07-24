Журналист Скира: «Челси» согласовал контракт с Хаверцом, он будет получать 8 миллионов в год»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц близок к переходу в «Челси».
Как пишет журналист Николо Скира, лондонцы договорились с игроком о пятилетнем контракте.
Немец будет зарабатывать в «Челси» 8 миллионов евро в год.
Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера Хаверца. Ранее сообщалось о 80 миллионах.
- Хаверц забил в этом сезоне 12 мячей и сделал шесть ассистов в 30 играх Бундеслиги.
- Рыночная стоимость футболиста – 81 миллион евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (80 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.