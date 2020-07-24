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  • Журналист Скира: «Челси» согласовал контракт с Хаверцом, он будет получать 8 миллионов в год»

Журналист Скира: «Челси» согласовал контракт с Хаверцом, он будет получать 8 миллионов в год»

24 июля 2020, 10:21
2

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц близок к переходу в «Челси».

Как пишет журналист Николо Скира, лондонцы договорились с игроком о пятилетнем контракте.

Немец будет зарабатывать в «Челси» 8 миллионов евро в год.

Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера Хаверца. Ранее сообщалось о 80 миллионах.

  • Хаверц забил в этом сезоне 12 мячей и сделал шесть ассистов в 30 играх Бундеслиги.
  • Рыночная стоимость футболиста – 81 миллион евро.

Источник: твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (80 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Челси Байер Хаверц Кай
Комментарии (2)
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кран
1595593450
Отличная немецкая связка будет у Челси Хаверц-Вернер.
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