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    Журналист Скира: «Челси» согласовал контракт с Хаверцом, он будет получать 8 миллионов в год»

    Полузащитник «Байера» Кай Хаверц близок к переходу в «Челси».

    Как пишет журналист Николо Скира, лондонцы договорились с игроком о пятилетнем контракте.

    Немец будет зарабатывать в «Челси» 8 миллионов евро в год.

    Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера Хаверца. Ранее сообщалось о 80 миллионах.

    • Хаверц забил в этом сезоне 12 мячей и сделал шесть ассистов в 30 играх Бундеслиги.
    • Рыночная стоимость футболиста – 81 миллион евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (80 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2931

      KPCCSPB 13 минут назад

      Ну, приличный игрок.. Для Байера слишком крут.

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