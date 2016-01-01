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    Арбитр Федотов: «Судьи РПЛ по-разному трактуют эпизоды. Кто как захотел, так и дудит. Они ничего не понимают»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу коллег в прошлом сезоне. Он обратил внимание на разную трактовку одинаковых моментов.

    «В чемпионате России судьи по-разному трактуют эпизоды. Кто как захотел, так и дудит. Они ничего не понимают.

    Сейчас у них будут сборы четыре дня. Супер такие, молниеносные сборы, где они опять нифига не поймут, и опять выйдут работать, как и работали», – сказал эксперт.

    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • Завтра, 25 июля, состоится финал Кубка России «Зенит» – «Химки».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    Сегодня, 20:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20953

      пьяныйхоровод 3 минуты назад

      Федотка пукая в диван один всё видит и один всё знает .

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      Рейтинг: +5113

      серега кашин 15 минут назад

      этих ттварей закрыть на пару месяцев на северах и пусть проводят свои сьоры

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