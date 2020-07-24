Арбитр Федотов: «Судьи РПЛ по-разному трактуют эпизоды. Кто как захотел, так и дудит. Они ничего не понимают»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу коллег в прошлом сезоне. Он обратил внимание на разную трактовку одинаковых моментов.

«В чемпионате России судьи по-разному трактуют эпизоды. Кто как захотел, так и дудит. Они ничего не понимают.

Сейчас у них будут сборы четыре дня. Супер такие, молниеносные сборы, где они опять нифига не поймут, и опять выйдут работать, как и работали», – сказал эксперт.