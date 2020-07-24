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  • Арбитр Федотов: «Судьи РПЛ по-разному трактуют эпизоды. Кто как захотел, так и дудит. Они ничего не понимают»

Арбитр Федотов: «Судьи РПЛ по-разному трактуют эпизоды. Кто как захотел, так и дудит. Они ничего не понимают»

24 июля 2020, 20:42
9

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу коллег в прошлом сезоне. Он обратил внимание на разную трактовку одинаковых моментов.

«В чемпионате России судьи по-разному трактуют эпизоды. Кто как захотел, так и дудит. Они ничего не понимают.

Сейчас у них будут сборы четыре дня. Супер такие, молниеносные сборы, где они опять нифига не поймут, и опять выйдут работать, как и работали», – сказал эксперт.

  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • Завтра, 25 июля, состоится финал Кубка России «Зенит» – «Химки».
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (9)
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серега кашин
1595613395
этих ттварей закрыть на пару месяцев на северах и пусть проводят свои сьоры
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Skull_Boy
1595615296
Все прекрасно понимают и жрут из одного кармана, дебилы продажные судят дерби, а Карась судит Тамбов-КС, чтоб хоть кто-то не попал под плетку и не было пиз_дец от УЕФА
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Питерский мент
1595616401
Пока Федотов болтает будет судить ФНЛ
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моэм
1595616944
Непонятно зачем вообще такие затраты на ВАР...всё равно судят так же как скажет Дюков … и ему не важно есть ли ВАР нет ли ВАРУ... как говорил Винни -Пух ; ВАР если есть - то его разу нет.
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general.lizyukov
1595618131
А ты? Сам хоть понимаешь?
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Давид59
1595618999
Вот одним махом всех судей и полил дерьмом. И чего это "Бомбардир" его постоянно цитирует?
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alp
1595623621
федотов, это тот, при котором летом 2017 года «Зенит» размазал Ахмат – 4:0, только есть проблема – Андрей Лунёв выбежал из штрафной, сыграл рукой, а Игорю Федотову было совсем не до этого. По логике – прямая красная карточка и опасный штрафной удар. Федотов просто проигнорировал эпизод... как же так, Игорь, ты был ********* а теперь стал козой?
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paracetamol
1595640356
Арбитр Федотов: как правильно судить понимаю только Я. Но меня выгнали, и поэтому все сейчас свистят неправильно!
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