Арбитр Федотов: «Судьи РПЛ по-разному трактуют эпизоды. Кто как захотел, так и дудит. Они ничего не понимают»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу коллег в прошлом сезоне. Он обратил внимание на разную трактовку одинаковых моментов.
«В чемпионате России судьи по-разному трактуют эпизоды. Кто как захотел, так и дудит. Они ничего не понимают.
Сейчас у них будут сборы четыре дня. Супер такие, молниеносные сборы, где они опять нифига не поймут, и опять выйдут работать, как и работали», – сказал эксперт.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
- Завтра, 25 июля, состоится финал Кубка России «Зенит» – «Химки».
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.