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    Газизов: «В матче «Спартака» с «Зенитом» сыграла ошибка кое-каких людей. Мы от этого станем сильнее, это нас закалит»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему команда проиграла в полуфинале Кубка России «Зениту» (1:2). По его мнению, виноваты «кое-какие» люди.

    «Ребята молодцы, они пытались переломить. В матче с «Зенитом» сыграли частности. В частности, ошибка кое-каких людей, мне кажется. Не буду говорить, каких. Мы от этого станем сильнее. Это нас закалит», – сказал Газизов на ютуб-канале Тимура Журавеля.

    • Газизова назначили в этом месяце.
    • «Зенит в этом сезоне во второй раз подряд взял чемпионство.
    • В финале «Зенит» сыграет с «Химками».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1475

      NewLife 16 минут назад

      Да были судейские ошибки, влияющие на результат, но это не отменяет того факта, что синит загубил много 100% моментов, А Маслов с Гапоновым позволили Малкому и Жиркову их просто уничтожить.

      3
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      Рейтинг: +2825

      KPCCSPB 20 минут назад

      Ахаха, уже как лет 20

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      Рейтинг: +156

      Зентролль > KPCCSPB 9 минут назад

      Такое судейство никогда не забывается...Как и гол Ван Бастена в ворота Рината Дасаева в финале Чемпионата Европы.

      1
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      Рейтинг: +1860

      Ганнибал Лектор 37 минут назад

      Еще один. У Зенита и преимущество и моментов два раза больше. И арбитры все по делу. Единственное, я бы за фол на Азмуне не дал пенальти, наверное. Но при этом глупо говорить, что судьи помогли чемпиону.

      2
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      Рейтинг: +1028

      _Marqella_ > Ганнибал Лектор 20 минут назад

      Да это старое интервью,сразу после матча, бомбардир просто опять говно на вентилятор накидывает....байтит на комменты...))

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