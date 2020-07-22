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  • Газизов: «В матче «Спартака» с «Зенитом» сыграла ошибка кое-каких людей. Мы от этого станем сильнее, это нас закалит»

Газизов: «В матче «Спартака» с «Зенитом» сыграла ошибка кое-каких людей. Мы от этого станем сильнее, это нас закалит»

22 июля 2020, 20:20
13

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему команда проиграла в полуфинале Кубка России «Зениту» (1:2). По его мнению, виноваты «кое-какие» люди.

«Ребята молодцы, они пытались переломить. В матче с «Зенитом» сыграли частности. В частности, ошибка кое-каких людей, мне кажется. Не буду говорить, каких. Мы от этого станем сильнее. Это нас закалит», – сказал Газизов на ютуб-канале Тимура Журавеля.

  • Газизова назначили в этом месяце.
  • «Зенит в этом сезоне во второй раз подряд взял чемпионство.
  • В финале «Зенит» сыграет с «Химками».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (13)
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Ганнибал Лектор
1595439775
Еще один. У Зенита и преимущество и моментов два раза больше. И арбитры все по делу. Единственное, я бы за фол на Азмуне не дал пенальти, наверное. Но при этом глупо говорить, что судьи помогли чемпиону.
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NewLife
1595441021
Да были судейские ошибки, влияющие на результат, но это не отменяет того факта, что синит загубил много 100% моментов, А Маслов с Гапоновым позволили Малкому и Жиркову их просто уничтожить.
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paracetamol
1595442647
Не успел Газиз прийти, а теорию уже заговора усвоил.
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vla4839
1595445219
Газизов включился с первого дня в спартаковский психоз . До этого производил довольно неплохое впечатление и УФой неплохо руководил. А оказался непорядочным хамелеоном,трепачём и болтуном-пропагандистом Федуна.Заплясал под богатого хозяина.Это не красит настоящего мужика.
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neveldomha
1595447121
Научите этих кое каких людей играть в футбол, может, что то и получится
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Hektor 84
1595454212
Та что ходить вокруг да около? Так и сказал бы Турбин!
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