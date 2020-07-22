Газизов: «В матче «Спартака» с «Зенитом» сыграла ошибка кое-каких людей. Мы от этого станем сильнее, это нас закалит»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему команда проиграла в полуфинале Кубка России «Зениту» (1:2). По его мнению, виноваты «кое-какие» люди.

«Ребята молодцы, они пытались переломить. В матче с «Зенитом» сыграли частности. В частности, ошибка кое-каких людей, мне кажется. Не буду говорить, каких. Мы от этого станем сильнее. Это нас закалит», – сказал Газизов на ютуб-канале Тимура Журавеля.