Быстров: «Раньше «Зениту» было достаточно обыграть в сезоне только «Спартак». Остальное не важно. Обыграли «Спартак» – считай, взяли ЛЧ»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскрыл прежнюю философию болельщиков клуба. Им было достаточно обыграть в сезоне только «Спартак».

«Раньше «Зениту» было достаточно обыграть в сезоне только один «Спартак». И болельщики прощали любые неудачи. Остальное вообще не важно. Если «Спартак» обыгран, все довольны, все счастливы. Считай, Лигу чемпионов взяли», – сказал Быстров на ютуб-канале Тимура Журавеля.