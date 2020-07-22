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  • Быстров: «Раньше «Зениту» было достаточно обыграть в сезоне только «Спартак». Остальное не важно. Обыграли «Спартак» – считай, взяли ЛЧ»

Быстров: «Раньше «Зениту» было достаточно обыграть в сезоне только «Спартак». Остальное не важно. Обыграли «Спартак» – считай, взяли ЛЧ»

22 июля 2020, 19:15
7

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскрыл прежнюю философию болельщиков клуба. Им было достаточно обыграть в сезоне только «Спартак».

«Раньше «Зениту» было достаточно обыграть в сезоне только один «Спартак». И болельщики прощали любые неудачи. Остальное вообще не важно. Если «Спартак» обыгран, все довольны, все счастливы. Считай, Лигу чемпионов взяли», – сказал Быстров на ютуб-канале Тимура Журавеля.

  • Экс-игрок выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
  • Больше всего матчей в карьере Быстров провел за «Зенит».
  • С командой он дважды брал РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Спартак Быстров Владимир
Комментарии (7)
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Бухбух
1595435406
А философия самого Быстрова еще проще: где больше предложили, туда сразу и побежал.
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NewLife
1595437560
Раньше в Спартаке был быстрый правый нап., доставлявший защите соперников много проблем, а потом стал лазать по помойкам, заразился вирусом срач тв и стал нести околесицу.
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kvm
1595437950
"а был ли он человеком?"
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paracetamol
1595443223
Это было давно, и неправда. Сейчас - спам любимый поставщик очков Зениту!
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житель СПб
1595444329
Ну, Володя часто не то говорит (смягчил специально...)
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Павелий
1595451622
Вообще, всё по-прежнему. Спартак для всех и красная тряпка, и лакмусовая бумажка. Вдь скауты смотрят только эти матчи.
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Oldtrafford83
1595480979
Если «Спартак» обыгран, все довольны, все счастливы. Считай, Лигу чемпионов взяли»-Ой Вова, какой же ты дебил если сравниваешь победу в ЛЧ с победой над СМ, если все рассуждают как ты, то 4-е место в группе это реальный уровень Зени!!!
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