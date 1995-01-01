Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Быстров: «Раньше «Зениту» было достаточно обыграть в сезоне только «Спартак». Остальное не важно. Обыграли «Спартак» – считай, взяли ЛЧ»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскрыл прежнюю философию болельщиков клуба. Им было достаточно обыграть в сезоне только «Спартак».

    «Раньше «Зениту» было достаточно обыграть в сезоне только один «Спартак». И болельщики прощали любые неудачи. Остальное вообще не важно. Если «Спартак» обыгран, все довольны, все счастливы. Считай, Лигу чемпионов взяли», – сказал Быстров на ютуб-канале Тимура Журавеля.

    • Экс-игрок выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
    • Больше всего матчей в карьере Быстров провел за «Зенит».
    • С командой он дважды брал РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:15
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1099

      kvm 1 час назад

      "а был ли он человеком?"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1475

      NewLife 1 час назад

      Раньше в Спартаке был быстрый правый нап., доставлявший защите соперников много проблем, а потом стал лазать по помойкам, заразился вирусом срач тв и стал нести околесицу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2181

      Бухбух 1 час назад

      А философия самого Быстрова еще проще: где больше предложили, туда сразу и побежал.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77977
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru