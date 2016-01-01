Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Крылья Советов» обратятся в РФС по поводу вылета в ФНЛ

    «Крылья Советов» после вылета в ФНЛ намерены обратиться в РФС. В клубе считают, что не досчитались очков из-за нарушений спортивного принципа.

    «Химки» заняли второе место в ФНЛ, поэтому, конечно, справедливо должны выйти в РПЛ. Мы подготовили письмо в РПЛ, надеемся, оно будет рассмотрено.

    В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. В любом случае мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур. Завтра на общем собрании РПЛ будет принято решение и в пятницу на исполкоме его окончательно примут – рассказал руководитель пресс-службы самарцев Максим Съестнов.

    • Сегодня стало известно, что «Химки» в следующем сезоне будут играть в РПЛ.
    • Вместе с «Крыльями» в ФНЛ вылетает «Оренбург».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6574

      paracetamol 1 минуту назад

      Играть надо, а не по конторам с жалобами ходить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5253

      ivany4 15 минут назад

      Все верно.
      Если бы Сочи не подарила победу Тамбову, то еще не известно кто бы вылетел.
      Карпин правильно сказал про нынешний чемпионат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Фанат Рубина 17 минут назад

      «Крылья Советов» после вылета в ФНЛ намерены обратиться в РФС. В клубе считают, что не досчитались очков из-за нарушений спортивного принципа.
      А кто вам мешал их набирать? вам че технари выписывали как оренбургу да вроде нет!
      Вам наоборот победу сочи подарили

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77977
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru