«Крылья Советов» обратятся в РФС по поводу вылета в ФНЛ

«Крылья Советов» после вылета в ФНЛ намерены обратиться в РФС. В клубе считают, что не досчитались очков из-за нарушений спортивного принципа.
«Химки» заняли второе место в ФНЛ, поэтому, конечно, справедливо должны выйти в РПЛ. Мы подготовили письмо в РПЛ, надеемся, оно будет рассмотрено.
В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. В любом случае мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур. Завтра на общем собрании РПЛ будет принято решение и в пятницу на исполкоме его окончательно примут – рассказал руководитель пресс-службы самарцев Максим Съестнов.
- Сегодня стало известно, что «Химки» в следующем сезоне будут играть в РПЛ.
- Вместе с «Крыльями» в ФНЛ вылетает «Оренбург».
Источник: «Комсомольская правда»