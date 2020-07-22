«Крылья Советов» обратятся в РФС по поводу вылета в ФНЛ

«Крылья Советов» после вылета в ФНЛ намерены обратиться в РФС. В клубе считают, что не досчитались очков из-за нарушений спортивного принципа.

«Химки» заняли второе место в ФНЛ, поэтому, конечно, справедливо должны выйти в РПЛ. Мы подготовили письмо в РПЛ, надеемся, оно будет рассмотрено.

В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. В любом случае мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур. Завтра на общем собрании РПЛ будет принято решение и в пятницу на исполкоме его окончательно примут – рассказал руководитель пресс-службы самарцев Максим Съестнов.