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«Крылья Советов» обратятся в РФС по поводу вылета в ФНЛ

22 июля 2020, 16:54
8

«Крылья Советов» после вылета в ФНЛ намерены обратиться в РФС. В клубе считают, что не досчитались очков из-за нарушений спортивного принципа.

«Химки» заняли второе место в ФНЛ, поэтому, конечно, справедливо должны выйти в РПЛ. Мы подготовили письмо в РПЛ, надеемся, оно будет рассмотрено.

В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. В любом случае мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур. Завтра на общем собрании РПЛ будет принято решение и в пятницу на исполкоме его окончательно примут – рассказал руководитель пресс-службы самарцев Максим Съестнов.

  • Сегодня стало известно, что «Химки» в следующем сезоне будут играть в РПЛ.
  • Вместе с «Крыльями» в ФНЛ вылетает «Оренбург».

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов Химки
Комментарии (8)
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ivany4
1595426941
Все верно. Если бы Сочи не подарила победу Тамбову, то еще не известно кто бы вылетел. Карпин правильно сказал про нынешний чемпионат.
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paracetamol
1595427787
Играть надо, а не по конторам с жалобами ходить!
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Sviro
1595429037
Я с самого начала сезона говорил, что бомжовича надо гнать из клуба, а вместе с ним и некоторых функционеров, особенно тех, кто селекцией занимался. Но многие тут мне говорили, что бомжович - супер тренер и выведет команду на небывалый уровень. Вывел. Тренера - таки сменили, но руководство, тупое, видимо, осталось. Если ничего не изменится, то снова возможен вариант, что Крылья опять выйдут в премьер-лигу по результатам следующего сезона только для того, чтобы опять раздавать очки достойным клубам, а не себе зарабатывать. ПОЗОРНИКИ,
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Andrebest65
1595435416
А последний тур ничего не решает? Или уже все решено. Или Ахмат уже выиграл.или ничейку сгонял?
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Hektor 84
1595453475
Не вылетели в этом году, вылетят в следующем.
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