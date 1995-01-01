Губерниев: «Юран думает, что он Моуриньо. Химки продержатся в РПЛ матча три»

Губерниев думает что он эксперт, а он рыла обычная с лепёхой во рту !!! Гыгы
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении «Химок» выступить в следующем сезоне в РПЛ.
«Огорчен, что Талалаев с «Крыльями» отправится в ФНЛ, но «Химки» заслужили выход в РПЛ. Это подтверждает и регламент соревнований, и результаты клуба в Кубке России.
Но мне кажется, что Сергей Юран не выдерживает головокружения от успехов, учитывая некоторые высказывания и события последних дней. Юран, видимо, думает, что он Моуринью. Но ему придется очень многое доказывать. С ним мы поговорим после того, как его уволят, как обычно это бывает.
Шанс у «Химок» есть! Думаю, они продержатся в РПЛ матча три. Надеюсь, что это все-таки действительно деньги спонсоров, а не из регионального бюджета. На РПЛ бюджет Московской области тратить необязательно.
Я рад за Юрана – он большой молодец. Но фундамент побед «Химок» заложил Талалаев, и это нужно принимать во внимание. Хочу пожелать химкинскому Моуринью удачи и сдержанности.
Талалаев еще проявит себя, я уверен. А «Крыльям Советов» я хочу пожелать избавиться, наконец, от бюджетной иглы. Да здравствуют спонсоры в профессиональном российском спорте! Талалаев не пропадет – это точно», – прокомментировал Губерниев.
- Министр спорта Московской области сегодня рассказал, что «Химки» решили выступать в РПЛ.
- «Крылья Советов» занимает в Премьер-лиге 15-е место и потеряли шансы на спасение от вылета.
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