Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев: «Юран думает, что он Моуриньо. Химки продержатся в РПЛ матча три»

Губерниев: «Юран думает, что он Моуриньо. Химки продержатся в РПЛ матча три»

22 июля 2020, 14:35
16

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении «Химок» выступить в следующем сезоне в РПЛ.

«Огорчен, что Талалаев с «Крыльями» отправится в ФНЛ, но «Химки» заслужили выход в РПЛ. Это подтверждает и регламент соревнований, и результаты клуба в Кубке России.

Но мне кажется, что Сергей Юран не выдерживает головокружения от успехов, учитывая некоторые высказывания и события последних дней. Юран, видимо, думает, что он Моуринью. Но ему придется очень многое доказывать. С ним мы поговорим после того, как его уволят, как обычно это бывает.

Шанс у «Химок» есть! Думаю, они продержатся в РПЛ матча три. Надеюсь, что это все-таки действительно деньги спонсоров, а не из регионального бюджета. На РПЛ бюджет Московской области тратить необязательно.

Я рад за Юрана – он большой молодец. Но фундамент побед «Химок» заложил Талалаев, и это нужно принимать во внимание. Хочу пожелать химкинскому Моуринью удачи и сдержанности.

Талалаев еще проявит себя, я уверен. А «Крыльям Советов» я хочу пожелать избавиться, наконец, от бюджетной иглы. Да здравствуют спонсоры в профессиональном российском спорте! Талалаев не пропадет – это точно», – прокомментировал Губерниев.

  • Министр спорта Московской области сегодня рассказал, что «Химки» решили выступать в РПЛ.
  • «Крылья Советов» занимает в Премьер-лиге 15-е место и потеряли шансы на спасение от вылета.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Химки Крылья Советов Юран Сергей Талалаев Андрей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1595418705
Щас от бюджетной иглы не избавиться, щас коронавирус, зрителей нет и бабло у всех кончилось.
Ответить
LOKOfanatik19
1595421288
Как уже достала эта бездна, комменть лыжи, не лезь куда не надо. Попов комментит тока гонки, и ему прекрасно.
Ответить
MaxRnD
1595422118
Сравнил Юрана с физруком
Ответить
Мага 13
1595422372
а что думает губерниев вообще никого не интересует. и, кстати, еще большой вопрос, а умеет ли он вообще думать))
Ответить
алдан2014
1595422432
Он сам понял что вякнул?
Ответить
vmonomah17
1595424309
Зачем Губерниев лезет в футбол? Ему только биатлон комментировать.
Ответить
житель СПб
1595427332
Губерниев, как всегда, жжет не по делу... Но проблема решается легко - даешь 18 команд в РПЛ!
Ответить
Hektor 84
1595443141
Опять или снова чей то багаж! То Аленичев в Спартаке багаж забывал, то теперь Талалаев в Химках забыл! Губерниев то куда лезет со своим высером? Пусть лучше сопли жует на биатлоне.
Ответить
Hektor 84
1595443227
Губерниев видимо возомнил из себя крутого комментатора!!! Посредственность как и многие на срач тв.
Ответить
portero
1595451395
Дима лучше греблю комментируй , там ты многое знаешь. Химки увидим в деле, там многое от руководства будет зависеть...
Ответить
Главные новости
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
14
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
8
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
Все новости
Все новости
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
1
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
8
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
7
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+