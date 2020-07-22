Губерниев: «Юран думает, что он Моуриньо. Химки продержатся в РПЛ матча три»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении «Химок» выступить в следующем сезоне в РПЛ.

«Огорчен, что Талалаев с «Крыльями» отправится в ФНЛ, но «Химки» заслужили выход в РПЛ. Это подтверждает и регламент соревнований, и результаты клуба в Кубке России.

Но мне кажется, что Сергей Юран не выдерживает головокружения от успехов, учитывая некоторые высказывания и события последних дней. Юран, видимо, думает, что он Моуринью. Но ему придется очень многое доказывать. С ним мы поговорим после того, как его уволят, как обычно это бывает.

Шанс у «Химок» есть! Думаю, они продержатся в РПЛ матча три. Надеюсь, что это все-таки действительно деньги спонсоров, а не из регионального бюджета. На РПЛ бюджет Московской области тратить необязательно.

Я рад за Юрана – он большой молодец. Но фундамент побед «Химок» заложил Талалаев, и это нужно принимать во внимание. Хочу пожелать химкинскому Моуринью удачи и сдержанности.

Талалаев еще проявит себя, я уверен. А «Крыльям Советов» я хочу пожелать избавиться, наконец, от бюджетной иглы. Да здравствуют спонсоры в профессиональном российском спорте! Талалаев не пропадет – это точно», – прокомментировал Губерниев.