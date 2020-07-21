«Зенит» опубликовал видео расстроенного Дзюбы в ответ на новость о невручении «Золотого мяча»

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на новость о том, что по итогам 2020 года не будет вручен «Золотой мяч». Клуб опубликовал видео расстроенного форварда Артема Дзюбы, оно доступно ниже.

Учредитель премии – журнал France Football – решил не вручать награду, поскольку текущий сезон был прерван из-за пандемии и был возобновлен не во всех странах. Журнал считает, что при таких раскладах выбор победителя был бы необъективным.

Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.

В 27 матчах сезона он забил 17 голов, сделал 12 результативных пасов.

«Зенит» второй раз подряд взял чемпионство.