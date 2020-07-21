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  • «Зенит» опубликовал видео расстроенного Дзюбы в ответ на новость о невручении «Золотого мяча»

«Зенит» опубликовал видео расстроенного Дзюбы в ответ на новость о невручении «Золотого мяча»

21 июля 2020, 20:06
7

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на новость о том, что по итогам 2020 года не будет вручен «Золотой мяч». Клуб опубликовал видео расстроенного форварда Артема Дзюбы, оно доступно ниже.

Учредитель премии – журнал France Football – решил не вручать награду, поскольку текущий сезон был прерван из-за пандемии и был возобновлен не во всех странах. Журнал считает, что при таких раскладах выбор победителя был бы необъективным.

  • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
  • В 27 матчах сезона он забил 17 голов, сделал 12 результативных пасов.
  • «Зенит» второй раз подряд взял чемпионство.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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Хейтер Аларм
1595355941
Единственные два мяча, что может получить зюба, это те, что сзади торчат у азмуна, гы гы
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nik55
1595358668
не расстраивайся бревно-----тебе деревянный мяч подарят
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Ilya26
1595358692
Этот кумир крыс блокадных уже представлял как там по кармашкам на вручении пошуршит, у Роналду с Месси полюбас поболее будет чем у Быстрова или азмунчика
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Hektor 84
1595365591
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахкхахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
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Дядя Серёжа
1595390991
Это из серии "Весёлые картинки" Газпроммедиа...Медведиа. Прикольные пацаны или как девочкам нет цены?
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isakkobelini
1595395924
Дзюба и смотреть в его сторону не достоин.
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