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    «Зенит» опубликовал видео расстроенного Дзюбы в ответ на новость о невручении «Золотого мяча»

    Пресс-служба «Зенита» отреагировала на новость о том, что по итогам 2020 года не будет вручен «Золотой мяч». Клуб опубликовал видео расстроенного форварда Артема Дзюбы, оно доступно ниже.

    Учредитель премии – журнал France Football – решил не вручать награду, поскольку текущий сезон был прерван из-за пандемии и был возобновлен не во всех странах. Журнал считает, что при таких раскладах выбор победителя был бы необъективным.

    • Дзюба – лучший бомбардир сезона РПЛ.
    • В 27 матчах сезона он забил 17 голов, сделал 12 результативных пасов.
    • «Зенит» второй раз подряд взял чемпионство.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 20:06
    Комментарии9
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      Рейтинг: -30

      Ilya26 21 минуту назад

      Этот кумир крыс блокадных уже представлял как там по кармашкам на вручении пошуршит, у Роналду с Месси полюбас поболее будет чем у Быстрова или азмунчика

      0
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      Рейтинг: +4250

      nik55 21 минуту назад

      не расстраивайся бревно-----тебе деревянный мяч подарят

      0
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      Рейтинг: -30

      Ilya26 > nik55 7 минут назад

      Он не бревно, а деревянный самотык, которым доставляют себе удовольствие живущие без определенного места жительства

      0
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      Рейтинг: +1257

      ziborock 1 час назад

      У Дзюбы уже есть золотые мячи за гол в ворота Азмуна!)))
      https://www.youtube.com/watch?v=_0K48IjqyvU&t=110s

      1
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      Рейтинг: +240

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Единственные два мяча, что может получить зюба, это те, что сзади торчат у азмуна, гы гы

      0
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      Рейтинг: -1129

      Бoрат 1 час назад

      Азмун утешит . Гыгыгы .

      3
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      Рейтинг: +2253

      Cleaner 1 час назад

      Есть от чего расстроиться. Дзюба же был кандидатом №1 на Золотой мяч. Зенит и бабло уже лягушатникам перевел. А тут такой облом...

      0
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      Рейтинг: +144

      Спартак гуно знают все > Cleaner 1 час назад

      Облом, что ты родился.
      =)))

      -2
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      Рейтинг: +370

      alarm_иг 2 часа назад

      Новость об отмене ЗМ опубликовали вчера, то есть матч Зеня - Рубин тоже проходил вчера? Или сегодня... Гыгы

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