Егоров: «На рынке действительно говорят, что у «Спартака» будет 40-50 миллионов на трансферы»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров подтвердил информацию коллеги, что «Спартак» на рынке будет оперировать как минимум 40 миллионами евро.

«Коллега Максим Алланазаров написал, что у «Спартака» будет 40-50 миллионов евро на трансферы. На рынке действительно говорят об этой цифре. «Спартак» не будет бедненьким клубом.

Леонид Федун – щедрый владелец, с финансами при нем у москвичей проблем не будет», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».