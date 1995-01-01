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    Егоров: «На рынке действительно говорят, что у «Спартака» будет 40-50 миллионов на трансферы»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров подтвердил информацию коллеги, что «Спартак» на рынке будет оперировать как минимум 40 миллионами евро.

    «Коллега Максим Алланазаров написал, что у «Спартака» будет 40-50 миллионов евро на трансферы. На рынке действительно говорят об этой цифре. «Спартак» не будет бедненьким клубом.

    Леонид Федун – щедрый владелец, с финансами при нем у москвичей проблем не будет», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В последнем туре команда сыграет в Казани против «Рубина».
    • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1099

      Гавроша 17 минут назад

      Какое счастье, когда есть труба с мазутом - тут можно и Зенит по бюджету обойти!

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