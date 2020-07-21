Егоров: «На рынке действительно говорят, что у «Спартака» будет 40-50 миллионов на трансферы»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров подтвердил информацию коллеги, что «Спартак» на рынке будет оперировать как минимум 40 миллионами евро.
«Коллега Максим Алланазаров написал, что у «Спартака» будет 40-50 миллионов евро на трансферы. На рынке действительно говорят об этой цифре. «Спартак» не будет бедненьким клубом.
Леонид Федун – щедрый владелец, с финансами при нем у москвичей проблем не будет», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».
- «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
- В последнем туре команда сыграет в Казани против «Рубина».
- Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.
Источник: Бомбардир.ру