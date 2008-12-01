Журналист Алланазаров: Федун выделил на трансферы «Спартака» 40-50 миллионов

Я так понимаю, что на эти деньги Газизов пол состава "Уфы" в Спартак перевезёт. ))
Все причастные нагреются на этом бабле - все будут довольны.
Стал известен размер трансферного бюджета «Спартака» на текущее лето.
По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, владелец московского клуба Леонид Федун выделил новому генеральному директору Шамилю Газизову на усиление состава порядка 40-50 миллионов евро.
При этом Федун рассчитывает на выгодную продажу одного из лидеров команды.
- «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
- В полуфинале Кубка России москвичи сыграют с «Зенитом».
- Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.