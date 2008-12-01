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    Журналист Алланазаров: Федун выделил на трансферы «Спартака» 40-50 миллионов

    Стал известен размер трансферного бюджета «Спартака» на текущее лето.

    По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, владелец московского клуба Леонид Федун выделил новому генеральному директору Шамилю Газизову на усиление состава порядка 40-50 миллионов евро.

    При этом Федун рассчитывает на выгодную продажу одного из лидеров команды.

    • «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В полуфинале Кубка России москвичи сыграют с «Зенитом».
    • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8308

      derrik2000 9 минут назад

      Я так понимаю, что на эти деньги Газизов пол состава "Уфы" в Спартак перевезёт. ))
      Все причастные нагреются на этом бабле - все будут довольны.

      2
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      Рейтинг: +2167

      Бухбух 9 минут назад

      Лидер Спартака. А кто он?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8308

      derrik2000 > Бухбух 8 минут назад

      Может, Бакаев?
      Для болел и команды его продажа всяко лучше, чем продажа Жиго.

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      Рейтинг: +1592

      AZ 15 минут назад

      перед этим журналистом лично федун сам отчитался? Или как всегда - утки - для привлечения внимания это круто кидать?

      2
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      Рейтинг: +1101

      vsespartak01 > AZ 31 секунду назад

      пища сам знаешь для кого!скоро полезут!гыгыкастые!

      0
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      Рейтинг: +287

      alarm_иг 18 минут назад

      Жиго что-ли продадут?

      2
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      Рейтинг: +1101

      vsespartak01 > alarm_иг 15 минут назад

      вроде похоже на то!ну и зря!

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      Рейтинг: +1132

      seth343 18 минут назад

      Ждем удачных покупок.

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      Рейтинг: +1101

      vsespartak01 > seth343 16 минут назад

      точно!только не шюрлев, де зевувов,и всякой такой шушеры,любимцев алармоборатовых

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      Рейтинг: +1132

      seth343 > vsespartak01 только что

      Не не, нужны точечные и качественные покупки, по моему мнению надо купить 10ку под напов, который сможет сделать точный-правильный пас, а напы свое дело сделают...

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