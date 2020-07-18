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  • Журналист Алланазаров: Федун выделил на трансферы «Спартака» 40-50 миллионов

Журналист Алланазаров: Федун выделил на трансферы «Спартака» 40-50 миллионов

18 июля 2020, 10:12
52

Стал известен размер трансферного бюджета «Спартака» на текущее лето.

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, владелец московского клуба Леонид Федун выделил новому генеральному директору Шамилю Газизову на усиление состава порядка 40-50 миллионов евро.

При этом Федун рассчитывает на выгодную продажу одного из лидеров команды.

  • «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • В полуфинале Кубка России москвичи сыграют с «Зенитом».
  • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 40 миллионов евро.

Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (52)
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seth343
1595057834
Ждем удачных покупок.
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AZ
1595058043
перед этим журналистом лично федун сам отчитался? Или как всегда - утки - для привлечения внимания это круто кидать?
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derrik2000
1595058412
Я так понимаю, что на эти деньги Газизов пол состава "Уфы" в Спартак перевезёт. )) Все причастные нагреются на этом бабле - все будут довольны.
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Сильвербой
1595064766
Даже боюсь представить, на кого будут потрачены эти деньги!?
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Рубинище
1595065016
Пару более менее нормальных можно купить, надеюсь только Газизов пол Уфы не привезёт. В Спартаке нет тех кого смогут хорошо продать-Жиго ну максимум 12-15..интересно конечно, кто пополнит ряды красно белых. Даже ЦСКА усиливаются
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TERMIK2142
1595065413
На пару Кралов хватит xD
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NewLife
1595066075
Наверное, все таки регбист уйдет, а может Пашалича обратно заманить.
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Mariner
1595070567
Всё, теперь сто пудов всех победят! Купят кучу одноногих Обелардо и всем хана )))
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ivany4
1595073950
То ли журналисты косноязычные, то ли новость с другим подтекстом. Газизов на свое усмотрение будет усиливать команду, или посоветуется с тренером(ну или с кем-нибудь)? Если такая сумма выделяется под запросы Тедеско, это одно, значит еще поработает. А если ради "мифического усиления" - то это ни о чем, и жди очередной чехарды. А продажа входит в выделенную сумму?))) Вот насчет выгодной продажи, большой вопрос. Если к лидеру, прикупить еще пару лидеров, то команда может выстрелить, и лидер будет стоить дороже. Если продать лидера, и прикупить двух новых, то нужно время для новых схем и сыгранности команды. Нет денег - плохо, а появились деньги - тоже одни вопросы, при нынешнем "менеджменте".))
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serhio80
1595075203
Выгодно продать можно: Максименко - нет Жиго - ? Джикия - нет Зобнин - ? Бакаев - ? Умаров - нет Только жиго и остается, в силу лимита и выделенной на трансферы суммы
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