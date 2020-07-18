Журналист Алланазаров: Федун выделил на трансферы «Спартака» 40-50 миллионов

Стал известен размер трансферного бюджета «Спартака» на текущее лето.

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, владелец московского клуба Леонид Федун выделил новому генеральному директору Шамилю Газизову на усиление состава порядка 40-50 миллионов евро.

При этом Федун рассчитывает на выгодную продажу одного из лидеров команды.