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  • Жена Семака: «Зенит» не имеет отношения к госбюджету и вашим налогам»

Жена Семака: «Зенит» не имеет отношения к госбюджету и вашим налогам»

21 июля 2020, 15:52
48

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила подписчику в инстаграме, обвинившему ее в прогулках на яхте за бюджетный счет.

«Вы меня, похоже, с кем-то путаете. Так бывает, ничего страшного. Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели. Для большей бессмыслицы вам надо было упомянуть паруса. На парусной яхте по каналам… Что может быть забавнее. И мне не стыдно. Во-первых, потому что ФК «Зенит» не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам. Так же, как мой личный бизнес. Во-вторых, «яхта» не моя, – написал жена Семака в сториз.

Источник: инстаграм Анны Семак
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (48)
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paracetamol
1595336587
Свини уже и до жены Семака добрались. Вот свини!
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BRAZILES
1595336625
глупая женщина ---газпром наполовину государственный
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spam2009
1595336905
Я -"Жена Семака не имеет отношения к здравому смыслу и мозгам в частности"
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Бухбух
1595337498
Зенит имеет не прямое, а косвенное отношение какк госбюджету, так и ко всем налогам, собираемым в РФ.
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isakkobelini
1595337702
Интересно а природный газ который добывает компания Газпром, монопольно кому принадлежит?
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САДЫЧОК
1595337717
Эй жена Семака ...даже база в Удельной выделена жителями Питера ...не говоря уже о деньгах Газпрома!
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dinar7777dinar
1595345173
ахахахахахаххахх ! стерлядь тупая !
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Hektor 84
1595346786
Лучше молчи тупая курица, зенит не имеет отношения к гос бюджета? Та расскажи нам еще! Мы ведь такие тупые и необразованные.
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житель СПб
1595347841
Вот это называется глупость в действии. Неужели муж не в состоянии был объяснить необходимость иногда промолчать? Независимо от конкретной ситуации, наличии собственного бизнеса г-жи Семак - полезно промолчать о финансах Зенита. То есть Вы, мадам, лучше всех осведомлены о финансах команды?! Странно...Правда весь мир знает об официальном подарке Зениту от города - стадиона? Стадиона, за который молящийся губернатор предложил всему населению города сброситься? Неужели стыд с ростом благосостояния безвозвратно утрачивается? Ничего в этой жизни я уже не понимаю.
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JTherry
1595353084
"В 2012 году в нарушении правил ФФП подозревались «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Рубин». В расследовании утверждалось, что с момента введения правил в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» вложили 1,65 млрд. евро из бюджета российских госкомпаний, похожие схемы применяются и сейчас. Генеральный спонсор «Зенита» – «Газпром» – влил в клуб 113 миллионов евро в 2012 году (в 2019 - 19 млрд. руб, около 250 млн. евро!!!). После того, как УЕФА открыл дело в отношении петербургского клуба, «Зенит» пошел на сделку со следствием. В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП. А снижение уровня финансирования, согласно позиции руководства «Зенита», привело бы к оттоку интереса от футбола" (источник - The Black Sea)... тогда Зенит и Локо простили, Динамо и Рубин отстранили от еврокубков на 2 года... не все так однозначно гражданочка))
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