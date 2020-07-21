Жена Семака: «Зенит» не имеет отношения к госбюджету и вашим налогам»

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила подписчику в инстаграме, обвинившему ее в прогулках на яхте за бюджетный счет.

«Вы меня, похоже, с кем-то путаете. Так бывает, ничего страшного. Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели. Для большей бессмыслицы вам надо было упомянуть паруса. На парусной яхте по каналам… Что может быть забавнее. И мне не стыдно. Во-первых, потому что ФК «Зенит» не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам. Так же, как мой личный бизнес. Во-вторых, «яхта» не моя, – написал жена Семака в сториз.