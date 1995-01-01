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    Жена Семака: «Зенит» не имеет отношения к госбюджету и вашим налогам»

    Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила подписчику в инстаграме, обвинившему ее в прогулках на яхте за бюджетный счет.

    «Вы меня, похоже, с кем-то путаете. Так бывает, ничего страшного. Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели. Для большей бессмыслицы вам надо было упомянуть паруса. На парусной яхте по каналам… Что может быть забавнее. И мне не стыдно. Во-первых, потому что ФК «Зенит» не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам. Так же, как мой личный бизнес. Во-вторых, «яхта» не моя, – написал жена Семака в сториз.

    Источник: инстаграм Анны Семак

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3664

      Давид59 31 минуту назад

      Зря она в лодке по Неве. Низзя! Можно только на велике в Удельном парке!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4426

      alarm 36 минут назад

      если у хряков бомбит - значит, новость хорошая © народная примета))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      ziborock 52 минуты назад

      Как же терпеть не могу татуированных девах!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4422

      САДЫЧОК 57 минут назад

      Эй жена Семака ...даже база в Удельной выделена жителями Питера ...не говоря уже о деньгах Газпрома!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      isakkobelini 57 минут назад

      Интересно а природный газ который добывает компания Газпром, монопольно кому принадлежит?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1914

      neveldomha > isakkobelini 54 минуты назад

      Дык бери пакет и выноси сколько тебе надо.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1872

      mamba9090909 > isakkobelini 51 минуту назад

      Газ принадлежит России.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2172

      Бухбух 1 час назад

      Зенит имеет не прямое, а косвенное отношение какк госбюджету, так и ко всем налогам, собираемым в РФ.

      2
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      Рейтинг: +1087

      spam2009 1 час назад

      Я -"Жена Семака не имеет отношения к здравому смыслу и мозгам в частности"

      3
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      Рейтинг: +156

      BRAZILES 1 час назад

      глупая женщина ---газпром наполовину государственный

      1
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      Рейтинг: +1030

      Semenycch > BRAZILES 1 час назад

      Ты бездарь? Что такое наполовину? Ты законы РФ когда нибудь читал? Газпром акционерное общество с участием американского и немецкого бизнеса.

      2
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      Рейтинг: +6547

      paracetamol 1 час назад

      Свини уже и до жены Семака добрались. Вот свини!

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      Рейтинг: +1030

      Semenycch 1 час назад

      Рассказывать правду Шариковым это как рассыпать бисер перед ..........! Эти самые .......... сейчас проявятся на этой странице!

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