Сарри и Роналду останутся в «Ювентусе»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером команды Маурицио Сарри и нападающим Криштиану Роналду.
«Без сомнения, Сарри будет тренером «Ювентуса» в следующем сезоне.
Криштиану – очень деликатный и вежливый парень, который не давит на всех своим статусом лучшего футболиста в мире. Он уверен в том, что останется здесь», – сказал Паратичи.
- Сарри возглавляет «Ювентус» с июня 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.
- Роналду перешел в туринский клуб летом 2018 года. Его соглашение также будет действовать еще два сезона.
- В составе «Юве» 35-летний португалец забил 60 голов и сделал 17 ассистов в 84 матчах.
Источник: Football Italia