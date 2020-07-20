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Сарри и Роналду останутся в «Ювентусе»

20 июля 2020, 23:24
4

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером команды Маурицио Сарри и нападающим Криштиану Роналду.

«Без сомнения, Сарри будет тренером «Ювентуса» в следующем сезоне.

Криштиану – очень деликатный и вежливый парень, который не давит на всех своим статусом лучшего футболиста в мире. Он уверен в том, что останется здесь», – сказал Паратичи.

  • Сарри возглавляет «Ювентус» с июня 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.
  • Роналду перешел в туринский клуб летом 2018 года. Его соглашение также будет действовать еще два сезона.
  • В составе «Юве» 35-летний португалец забил 60 голов и сделал 17 ассистов в 84 матчах.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (4)
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dinar7777dinar
1595281534
посмотрим когда их лион пройдет ))))))
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Dizayner
1595310374
ага а после лиона пепельницу отправят на выход)))
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БарселонаНавсегда
1595336044
Я не понял. Он сказал, что Роналду уверен, что он останется в юве, а не то, что он действительно останется)
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Gothic_Spirit
1595344562
Надеюсь это не проверенная инфа. Деда гнать надо
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