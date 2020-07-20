Сарри и Роналду останутся в «Ювентусе»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером команды Маурицио Сарри и нападающим Криштиану Роналду.

«Без сомнения, Сарри будет тренером «Ювентуса» в следующем сезоне.

Криштиану – очень деликатный и вежливый парень, который не давит на всех своим статусом лучшего футболиста в мире. Он уверен в том, что останется здесь», – сказал Паратичи.