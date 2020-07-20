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    Сарри и Роналду останутся в «Ювентусе»

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером команды Маурицио Сарри и нападающим Криштиану Роналду.

    «Без сомнения, Сарри будет тренером «Ювентуса» в следующем сезоне.

    Криштиану – очень деликатный и вежливый парень, который не давит на всех своим статусом лучшего футболиста в мире. Он уверен в том, что останется здесь», – сказал Паратичи.

    • Сарри возглавляет «Ювентус» с июня 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.
    • Роналду перешел в туринский клуб летом 2018 года. Его соглашение также будет действовать еще два сезона.
    • В составе «Юве» 35-летний португалец забил 60 голов и сделал 17 ассистов в 84 матчах.

    Источник: Football Italia

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    20.07.2020 23:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3390

      dinar7777dinar 2 минуты назад

      посмотрим когда их лион пройдет ))))))

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