Мхитарян в сезоне Серии А забил восемь голов – больше, чем за любой свой сезон в АПЛ

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в текущем сезоне чемпионата Италии забил восемь голов. Столько в сезоне лиги армянин не забивал со времен выступления за дортмундскую «Боруссию».

С 2016 по 2018 год в «Манчестер Юнайтед» Мхитарян забил в АПЛ пять голов, а с 2018 по 2019 год в «Арсенале» – восемь (в разные сезоны).