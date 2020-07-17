Мхитарян в сезоне Серии А забил восемь голов – больше, чем за любой свой сезон в АПЛ

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в текущем сезоне чемпионата Италии забил восемь голов. Столько в сезоне лиги армянин не забивал со времен выступления за дортмундскую «Боруссию».
С 2016 по 2018 год в «Манчестер Юнайтед» Мхитарян забил в АПЛ пять голов, а с 2018 по 2019 год в «Арсенале» – восемь (в разные сезоны).
- Армянин принадлежит «Арсеналу», «Рома» ведет переговоры о выкупе игрока.
- Мхитарян выигрывал Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед».
- «Рома» в таблице Серии А идет пятой.
Источник: Бомбардир.ру