Мещеряков – о работе Николича в «Локомотиве»: «Сейчас трудно прививать какой-то новый стиль»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил влияние нового главного тренера Марко Николича на игру команды.

«Отдельные моменты его футбола я вижу со стороны болельщика. Но трудно прививать какой-то новый стиль, когда ты принял команду за неделю до старта и играешь через два дня на третий. Это не только наш вопрос, посмотрите на другие чемпионаты. Не все команды находятся в оптимальной спортивной форме», – сказал Мещеряков.

Сербский специалист официально возглавляет «Локо» с 1 июня.

Под руководством Николича команда одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.

За тур до завершения чемпионата москвичи занимают второе место в турнирной таблице.

Мещеряков о фанатах «Локо»: «Они должны болеть за клуб. У некоторых людей есть совесть, а у других ее нет»