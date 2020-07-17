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  • Мещеряков – о работе Николича в «Локомотиве»: «Сейчас трудно прививать какой-то новый стиль»

Мещеряков – о работе Николича в «Локомотиве»: «Сейчас трудно прививать какой-то новый стиль»

17 июля 2020, 16:34
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил влияние нового главного тренера Марко Николича на игру команды.

«Отдельные моменты его футбола я вижу со стороны болельщика. Но трудно прививать какой-то новый стиль, когда ты принял команду за неделю до старта и играешь через два дня на третий. Это не только наш вопрос, посмотрите на другие чемпионаты. Не все команды находятся в оптимальной спортивной форме», – сказал Мещеряков.

  • Сербский специалист официально возглавляет «Локо» с 1 июня.
  • Под руководством Николича команда одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.
  • За тур до завершения чемпионата москвичи занимают второе место в турнирной таблице.

Мещеряков о фанатах «Локо»: «Они должны болеть за клуб. У некоторых людей есть совесть, а у других ее нет»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (1)
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paracetamol
1594993910
Разумеется, с афтобусным стилем трудно спорить!
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