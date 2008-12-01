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    Мещеряков – о работе Николича в «Локомотиве»: «Сейчас трудно прививать какой-то новый стиль»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил влияние нового главного тренера Марко Николича на игру команды.

    «Отдельные моменты его футбола я вижу со стороны болельщика. Но трудно прививать какой-то новый стиль, когда ты принял команду за неделю до старта и играешь через два дня на третий. Это не только наш вопрос, посмотрите на другие чемпионаты. Не все команды находятся в оптимальной спортивной форме», – сказал Мещеряков.

    • Сербский специалист официально возглавляет «Локо» с 1 июня.
    • Под руководством Николича команда одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.
    • За тур до завершения чемпионата москвичи занимают второе место в турнирной таблице.

    Мещеряков о фанатах «Локо»: «Они должны болеть за клуб. У некоторых людей есть совесть, а у других ее нет»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6485

      paracetamol 1 час назад

      Разумеется, с афтобусным стилем трудно спорить!

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