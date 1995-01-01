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    РПЛ. «Локомотив» одолел ЦСКА благодаря двум голам с пенальти

    В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» дома выиграл у ЦСКА со счетом 2:1.

    Хозяева поля открыли счет на 33-й минуте благодаря голу Алексея Миранчука с пенальти, однако в середине второго тайма гости отыгрались усилиями Николы Влашича. Все шло к ничьей, но уже в компенсированное время Миранчук реализовал еще один 11-метровый, что принесло его команде итоговую победу.

    «Локо», набрав три очка, закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА остался на четвертой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ал. Миранчук (с пенальти), 33; 1:1 – Влашич, 71; 2:1 – Ал. Миранчук (с пенальти), 90+2.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Магкеев (Ан. Миранчук, 88), Мурило, Рыбус, Ал. Миранчук (Кверквелия, 90+4), Баринов, Жоау Мариу (Фарфан, 69), Крыховяк, Чорлука, Эдер (Жемалетдинов, 46).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Влашич, Марадишвили (Бистрович, 90+5), Дзагоев (Шкурин, 57), Обляков, Набабкин, Чалов.

    Предупреждения: Магкеев, 20; Чорлука, 38; Фарфан, 75; Игнатьев, 89 – Акинфеев, 34; Набабкин, 90; Магнуссон, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии38
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      Рейтинг: +1986

      rash1959 2 минуты назад

      Тут за кончики пальцев пенальти ставят, а Спартаку за лёжку Семёнова в обнимку с мячом даже не смотрят вар.
      Хотелось бы здесь ничью для Краснодара.

      0
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      Рейтинг: +7995

      BRO_football 2 минуты назад

      Ну что тут скажешь? ЦСКА вновь обосрался в защите, причём обосрались те футболисты, которых мы хвалили за отличную сухую серию из 4 матчей - Дивеев и Набабкин. Это же надо - привести 2 пенальти, причём абсолютно заслужено.
      Такой ЦСКА не заслужил играть в Лиге чемпионов. Пусть Краснодар попробует. Может, у него получится лучше, чем у ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +877

      Гавроша 2 минуты назад

      Два пенальти - три очка!!! Теперь ждем визгов гинера, кому-то точно придется вешаться!!!!

      Какое счастье, что это были лохи, а не Зенит, а то бы сожрали.

      0
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      Рейтинг: +27

      CF Kellevro 3 минуты назад

      Вар это смерть футболу и справедливости! Нада играть в футбол! А у нас балет и высасычание пенальти в каждом эпизоде!

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      Рейтинг: +6458

      paracetamol 3 минуты назад

      Что-то многовато побед с пенальти... Аж противно становится!

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      Рейтинг: +13

      Fnatiik91 3 минуты назад

      пенальти оба по делу.но с такой ирой локо в лч даже в ле делать не чего.

      1
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      Рейтинг: +449

      tushkanlz 4 минуты назад

      Обе команды играли не плохо. ЦСКА не повезло… пенальти,блин, пенальти, кругом одни пенальти…

      0
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      Рейтинг: +4160

      Рубинище 4 минуты назад

      ЦСКА играл лучше. Локо ничего не создал, если ещё Марио уедет будет очередное фиаско в ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +2186

      afw13 > Рубинище 2 минуты назад

      играл лучше, но не забил, к сожалению. честно говоря болел за ЦСКА, но увы, подопечные Гончаренко в этом поражении могут винить только себя, надо быть точнее в завершении атак и аккуратнее играть в своей штрафной.

      1
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      Рейтинг: +3060

      Томик 5 минут назад

      И это ещё опять не поставили на Магнуссоне. В каждом матче наигрывает на 4 жёлтые и один, как минимум, пенальти. А дали одну и в дополнительное время за фол в центре поля. Так - нате вам!

      0
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      Рейтинг: +1474

      Из Твери Леха 6 минут назад

      Алексей Пенальчук))

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