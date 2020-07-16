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  • РПЛ. «Локомотив» одолел ЦСКА благодаря двум голам с пенальти

РПЛ. «Локомотив» одолел ЦСКА благодаря двум голам с пенальти

16 июля 2020, 22:29
84

В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» дома выиграл у ЦСКА со счетом 2:1.

Хозяева поля открыли счет на 33-й минуте благодаря голу Алексея Миранчука с пенальти, однако в середине второго тайма гости отыгрались усилиями Николы Влашича. Все шло к ничьей, но уже в компенсированное время Миранчук реализовал еще один 11-метровый, что принесло его команде итоговую победу.

«Локо», набрав три очка, закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА остался на четвертой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ал. Миранчук (с пенальти), 33; 1:1 – Влашич, 71; 2:1 – Ал. Миранчук (с пенальти), 90+2.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Магкеев (Ан. Миранчук, 88), Мурило, Рыбус, Ал. Миранчук (Кверквелия, 90+4), Баринов, Жоау Мариу (Фарфан, 69), Крыховяк, Чорлука, Эдер (Жемалетдинов, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Влашич, Марадишвили (Бистрович, 90+5), Дзагоев (Шкурин, 57), Обляков, Набабкин, Чалов.

Предупреждения: Магкеев, 20; Чорлука, 38; Фарфан, 75; Игнатьев, 89 – Акинфеев, 34; Набабкин, 90; Магнуссон, 90+5.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (84)
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Dobroe Teplo za CSKA
1594927870
локо вы тёлки, пенальти не было вам ПОЗОР, вар купили сраные шлюхи
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Мага 13
1594927901
Локо с победой! честно говоря наиболее справедливым результатом была бы ничья, но тут претензии только к Набабкину, подвёл свою команду.
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Makaweli
1594927908
Не заслужили проводницы победы, судья казёл такая!
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Вальдемар IV
1594927952
сухина и пенальчук вот секрет попадания в лч
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Рубинище
1594928258
ЦСКА играл лучше. Локо ничего не создал, если ещё Марио уедет будет очередное фиаско в ЛЧ.
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Fnatiik91
1594928310
пенальти оба по делу.но с такой ирой локо в лч даже в ле делать не чего.
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BRO_football
1594928396
Ну что тут скажешь? ЦСКА вновь обосрался в защите, причём обосрались те футболисты, которых мы хвалили за отличную сухую серию из 4 матчей - Дивеев и Набабкин. Это же надо - привести 2 пенальти, причём абсолютно заслужено. Такой ЦСКА не заслужил играть в Лиге чемпионов. Пусть Краснодар попробует. Может, у него получится лучше, чем у ЦСКА.
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rash1959
1594928413
Тут за кончики пальцев пенальти ставят, а Спартаку за лёжку Семёнова в обнимку с мячом даже не смотрят вар. Хотелось бы здесь ничью для Краснодара.
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zra78
1594928971
Победа,а радости нет,зато эта мразь там пляшет наверно...
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GoLenaStop
1594929522
Футбол из честной и простой игры в мяч превратился в хню с электроникой и излишествами всякими. Честно - просто противно смотреть и уже неинтересно, как всякие андоны будут отмывать наши налоги себе в карман, один хрен - отмоют и никто слова не скажет. Пожалуйста, дышите!!!
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