РПЛ. «Локомотив» одолел ЦСКА благодаря двум голам с пенальти

В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» дома выиграл у ЦСКА со счетом 2:1.

Хозяева поля открыли счет на 33-й минуте благодаря голу Алексея Миранчука с пенальти, однако в середине второго тайма гости отыгрались усилиями Николы Влашича. Все шло к ничьей, но уже в компенсированное время Миранчук реализовал еще один 11-метровый, что принесло его команде итоговую победу.

«Локо», набрав три очка, закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА остался на четвертой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ал. Миранчук (с пенальти), 33; 1:1 – Влашич, 71; 2:1 – Ал. Миранчук (с пенальти), 90+2.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Магкеев (Ан. Миранчук, 88), Мурило, Рыбус, Ал. Миранчук (Кверквелия, 90+4), Баринов, Жоау Мариу (Фарфан, 69), Крыховяк, Чорлука, Эдер (Жемалетдинов, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Марио Фернандес, Влашич, Марадишвили (Бистрович, 90+5), Дзагоев (Шкурин, 57), Обляков, Набабкин, Чалов.

Предупреждения: Магкеев, 20; Чорлука, 38; Фарфан, 75; Игнатьев, 89 – Акинфеев, 34; Набабкин, 90; Магнуссон, 90+5.

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