Локомотив - ЦСКА

Интересно конечно, но я на повторе пенальти не увидел.
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|24 тур
|20 апреля, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|16 тур
|5 ноября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|2:2
|ЦСКА
|2 тур
|21 июля, пятница
|19:30
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив
|25 тур
|26 апреля, среда
|19:30
|ЦСКА
|4:0
|Локомотив
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|24 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|10 тур
|26 сентября, суббота
|14:00
|ЦСКА
|1:1
|Локомотив
|27 тур
|10 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:3
|ЦСКА
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|28 тур
|12 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:4
|ЦСКА
|14 тур
|4 ноября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:45
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|15 тур
|22 июня, среда
|20:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|20 тур
|12 сентября, воскресенье
|15:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|6 тур
|17 апреля, суббота
|14:00
|ЦСКА
|1:1
|Локомотив
|18 тур
|16 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|2:1
|ЦСКА
|4 тур
|12 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|4:1
|Локомотив
|20 тур
|30 августа, суббота
|16:00
|Локомотив
|0:2
|ЦСКА
|6 тур
|20 апреля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|0:0
|Локомотив
|17 тур
|22 июля, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|3 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|ЦСКА
|2:0
|Локомотив
|20 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|5 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|18 тур
|30 июля, суббота
|14:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|0:0
|Локомотив
|24 тур
|25 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|Финал
|21 ноября, четверг
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|17 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|9 июля, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:0
|ЦСКА
|24 тур
|15 сентября, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|10 тур
|20 мая, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|12 ноября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|4:3
|Локомотив
|1 тур
|24 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|28 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|14 тур
|3 июля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|34 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|17 тур
|17 июля, среда
|00:00
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив
|19 тур
|9 августа, вторник
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|10 тур
|2 мая, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|8 августа, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:0
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
тоесть вратарь не успевает за 11 метров руку подставить это такое себе, а набабкин убрать руку с 2х метров это косяк?
ЛОКО ЗАСЛУЖИЛ ЭТУ ПОБЕДУ! СПАСИБО НАБАБКИНУ СЫГРАЛ КАК ЗАПРАВСКИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТ И ПРИВЁЗ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ЦСКА.
ДУМАЮ КОНИ ВСЁ ЖЕ ВЫИГРАЮТ 2-1 ВРЕМЯ ЕЩЁ ЕСТЬ МЕЛЛЕР
Ну всё, убили армейцев. Просто унизили.
Две достойные команды.Главное что бы судья ни кого не засуживал.Всем хорошего просмотра.Пусть победит сильнейший.
Армейцам победы!!!!
Согласен!!! Иначе можно чемп закончить...