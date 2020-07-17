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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Локомотив - ЦСКА

16.07.2020, Четверг, 20:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 29 тур Локомотив - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
3 тур
28 июля, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
20 апреля, суббота 19:00 Локомотив 1:1 ЦСКА
10 тур
7 октября, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
Суперкубок России 2018

27 июля, пятница 21:30 Локомотив 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
5 ноября, воскресенье 16:30 Локомотив 2:2 ЦСКА
2 тур
21 июля, пятница 19:30 ЦСКА 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 19:30 ЦСКА 4:0 Локомотив
11 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 17:00 Локомотив 1:1 ЦСКА
10 тур
26 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:3 ЦСКА
8 тур
21 сентября, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 ЦСКА 1:0 Локомотив
3 тур
28 июля, воскресенье 13:30 Локомотив 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:4 ЦСКА
14 тур
4 ноября, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:1 Локомотив
Товарищеские матчи 2013

26 февраля, вторник 19:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
42 тур
2 мая, среда 20:45 Локомотив 0:3 ЦСКА
36 тур
24 марта, суббота 16:15 ЦСКА 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:45 Локомотив 1:1 ЦСКА
15 тур
22 июня, среда 20:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
12 сентября, воскресенье 15:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
6 тур
17 апреля, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
4 тур
12 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 4:1 Локомотив
Россия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
22 апреля, среда 19:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
30 августа, суббота 16:00 Локомотив 0:2 ЦСКА
6 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
17 тур
22 июля, воскресенье 18:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
3 тур
31 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
5 тур
16 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 14:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
3 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
15 июля, вторник 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
7 тур
5 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
Финал
21 ноября, четверг 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
17 тур
28 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 2001
24 тур
15 сентября, суббота 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
10 тур
20 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:3 Локомотив
1 тур
24 марта, пятница 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
28 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
3 тур
13 мая, среда 00:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
15 тур
25 июня, среда 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
17 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
19 тур
9 августа, вторник 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1993
23 тур
8 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 18 тур
3 августа, понедельник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +186

    mnb 95 17 июля 2020, 09:43

    Интересно конечно, но я на повторе пенальти не увидел.

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    Рейтинг: +13

    donhuan 16 июля 2020, 22:37

    тоесть вратарь не успевает за 11 метров руку подставить это такое себе, а набабкин убрать руку с 2х метров это косяк?

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 16 июля 2020, 22:31

    ЛОКО ЗАСЛУЖИЛ ЭТУ ПОБЕДУ! СПАСИБО НАБАБКИНУ СЫГРАЛ КАК ЗАПРАВСКИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТ И ПРИВЁЗ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ЦСКА.

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 16 июля 2020, 22:06

    ДУМАЮ КОНИ ВСЁ ЖЕ ВЫИГРАЮТ 2-1 ВРЕМЯ ЕЩЁ ЕСТЬ МЕЛЛЕР

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    Рейтинг: +5994

    ySS 16 июля 2020, 21:58

    Турбин устойчиво по мелочам попускает ЦСКА

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    Рейтинг: +5994

    ySS 16 июля 2020, 21:30

    Надо бы паровозам с игры ещё добавить, но счет, скорее всего, окончательный

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    Рейтинг: +2348

    СвинкаСправедливости 16 июля 2020, 21:07

    Ну всё, убили армейцев. Просто унизили.

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 16 июля 2020, 21:01

    Две достойные команды.Главное что бы судья ни кого не засуживал.Всем хорошего просмотра.Пусть победит сильнейший.

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    Рейтинг: +2231

    river31 16 июля 2020, 19:05

    Армейцам победы!!!!

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    Рейтинг: +300

    aleksandr1969 > river31 16 июля 2020, 20:30

    Согласен!!! Иначе можно чемп закончить...

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