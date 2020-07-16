Гончаренко – о матче с «Локо»: «Николич не стал что-то глобально менять. Сегодня увидим команду Семина»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что при Марко Николиче «Локомотив» играет так же, как и при Юрии Семине.

«Из практики могу сказать, что у нас с «Локомотивом» могут быть разные матчи. Может быть тяжелый, напряженный, может быть с обилием голевых моментов, может быть без особого обилия голевых моментов. На мой взгляд, преимущество будет иметь та команда, которая подойдет к этой игре более свежей.

Думаю, что на данный момент «Локомотив» мало изменился. Наверное, это и правильно. Если у тебя что-то идет, то не стоит это ломать. На мой взгляд, после уходаЮрия Павловича Николич не стал что-то глобально менять. Поэтому мы во многом увидим «Локомотив» Семина.

Может быть, будут какие-то другие замены и немножко другие стандартные положения. А так, сохраняется тот же «Локомотив», который и был», – рассказал Гончаренко.

Встреча «Локомотива» и ЦСКА пройдет сегодня на «РЖД Арене». Начало в 20:30 по московскому времени.