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    Гончаренко – о матче с «Локо»: «Николич не стал что-то глобально менять. Сегодня увидим команду Семина»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что при Марко Николиче «Локомотив» играет так же, как и при Юрии Семине.

    «Из практики могу сказать, что у нас с «Локомотивом» могут быть разные матчи. Может быть тяжелый, напряженный, может быть с обилием голевых моментов, может быть без особого обилия голевых моментов. На мой взгляд, преимущество будет иметь та команда, которая подойдет к этой игре более свежей.

    Думаю, что на данный момент «Локомотив» мало изменился. Наверное, это и правильно. Если у тебя что-то идет, то не стоит это ломать. На мой взгляд, после уходаЮрия Павловича Николич не стал что-то глобально менять. Поэтому мы во многом увидим «Локомотив» Семина.

    Может быть, будут какие-то другие замены и немножко другие стандартные положения. А так, сохраняется тот же «Локомотив», который и был», – рассказал Гончаренко.

    Встреча «Локомотива» и ЦСКА пройдет сегодня на «РЖД Арене». Начало в 20:30 по московскому времени.

    • Николич возглавил «Локомотив» с 1 июня после ухода Семина.
    • ЦСКА идет в РПЛ на четвертом месте с 47 очками, «Локо» второй с 51 очком.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6454

      paracetamol 1 час назад

      Команду Сёмина уже не увидеть!

      0
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      ...
      Рейтинг: +11831

      vladimir-7 > paracetamol 9 минут назад

      Стиль и жажда игры остались от Ю.П.

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