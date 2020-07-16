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    На фигуру Дзюбы в Подмосковье помочились и отрезали голову

    Алюминиевая фигура нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, установленная в Подольске, пострадала от действий вандалов.

    Четверо неизвестных подошли к фигуре, помочились на нее, после чего отрезали голову. Видео инцидента опубликовал Mash.

    Местные жители написали заявление в полицию в связи с произошедшим.

    • Фигура Дзюбы появилась в подмосковном городе после ЧМ-2018.
    • Прошлой осенью две девушки украли ее, перепутав с изображением рэпера Гуфа.

    Источник: Mash

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии37
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      Рейтинг: +3773

      sochi-2013 3 минуты назад

      Люмпены захотели "славы"! Больше то нечем выделиться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6554

      Литейный4 3 минуты назад

      Это не на Дзюбу помочились спартачи, а наssали в сквере, где гуляют их же дети. И ещё гордятся этим. Вот умора, опозорились. Это всё равно, что идти с растёгнутой ширинкой, но с гордо поднятой головой. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2489

      KPCCSPB 3 минуты назад

      Почему неизвестные? Так и пишите, четыре спортоковских недоумка, от обиды, что их клуб в попе, самоутвердились... Другим болелам это не надо просто, вся грязь с трибун и т.д идёт именно от свинов, против Дзюбы, и наверное обиделись, что на открывашке, он их шарф топтал.. Да и о чем говорить, если они и свой клуб, тренера, руководство оскорбляют, баннеры на заправках и все такое...

      2
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      Рейтинг: +23

      Зентролль 8 минут назад

      Болельщики Зенита пошли меня минусовать, значит не верят в победу своего клуба в кубковой игре со Спартаком...Даже когда минусуют, то это говорит, что людей это волнует.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +638

      fhnv > Зентролль 7 минут назад

      А ты думаешь спартак Зенит пройдёт? ну ты и наивный

      1
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      Рейтинг: +23

      Зентролль > fhnv 5 минут назад

      Напиши Спартак с большой буквы, а Зенит с маленькой. И это будет уже победой.

      -1
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      Рейтинг: +23

      Зентролль > fhnv 2 минуты назад

      Не нравиться, значит ты проиграл.

      0
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      Рейтинг: +638

      fhnv 8 минут назад

      Ума то больше ни на что не хватает!

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      Рейтинг: +853

      Гавроша 10 минут назад

      Вот она истинная сущность тарасовских отродий.

      Но ничего - дзюба теперь злой будет, что со спартаком сделает подумать страшно.

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      Рейтинг: +2851

      solodealer 25 минут назад

      Закономерный результат "социальной активности" Зюбы...
      Как аукнется. так и откликнется....

      1
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      Рейтинг: +139

      Фанат Рубина 27 минут назад

      правильно поддерживаю *ае*ал он уже всех пусть уже дорогу нах найдет

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      Рейтинг: +17571

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Вот такая народная любовь к фейковым героям, и никакой другой не будет.

      1
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      Рейтинг: +23

      Зентролль 32 минуты назад

      Помогите, хулиганы зрения лишают.....

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