На фигуру Дзюбы в Подмосковье помочились и отрезали голову

Алюминиевая фигура нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, установленная в Подольске, пострадала от действий вандалов.

Четверо неизвестных подошли к фигуре, помочились на нее, после чего отрезали голову. Видео инцидента опубликовал Mash.

Местные жители написали заявление в полицию в связи с произошедшим.

Фигура Дзюбы появилась в подмосковном городе после ЧМ-2018.

Прошлой осенью две девушки украли ее, перепутав с изображением рэпера Гуфа.