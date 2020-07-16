На фигуру Дзюбы в Подмосковье помочились и отрезали голову

Люмпены захотели "славы"! Больше то нечем выделиться.
Алюминиевая фигура нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, установленная в Подольске, пострадала от действий вандалов.
Четверо неизвестных подошли к фигуре, помочились на нее, после чего отрезали голову. Видео инцидента опубликовал Mash.
Местные жители написали заявление в полицию в связи с произошедшим.
- Фигура Дзюбы появилась в подмосковном городе после ЧМ-2018.
- Прошлой осенью две девушки украли ее, перепутав с изображением рэпера Гуфа.
Артeму Дзюбе свернули шею в Подольске.Но не реальному, а алюминиевому.Пропажа головы случилась перед полуфиналом Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Четверо парней отрезали голову, сделали на него свои дела и пофоткались рядом. Местные накатали заяву.путь чемпиона pic.twitter.com/Kl8uN56CVm— Mash (@mash_breaking) July 16, 2020