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На фигуру Дзюбы в Подмосковье помочились и отрезали голову

16 июля 2020, 12:40
69

Алюминиевая фигура нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, установленная в Подольске, пострадала от действий вандалов.

Четверо неизвестных подошли к фигуре, помочились на нее, после чего отрезали голову. Видео инцидента опубликовал Mash.

Местные жители написали заявление в полицию в связи с произошедшим.

  • Фигура Дзюбы появилась в подмосковном городе после ЧМ-2018.
  • Прошлой осенью две девушки украли ее, перепутав с изображением рэпера Гуфа.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (69)
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acor94
1594893000
И так будет с каждым воспитанником спартака!!!
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Мост
1594895410
Это Азмун,за раздевалку ответку дал.
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DOCTOR PENALTY
1594896209
Вот такая народная любовь к фейковым героям, и никакой другой не будет.
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моэм
1594898622
Лично меня мало интересует "пляски" умалишённых происходящее на территории дурдома...а вас?
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vka1970
1594899344
Тююю.Это ерунда если подумать.Фейковый богатырь получил слегка за своё самомнение и левые победы.Вот ему стоит задуматься, что "реальная слава", может догнать реального пацана уже по жизни и чем встреча эта закончится, гадать не стоит.Когда людей это животное по одному ему известному принципу подразделению Э сдавало, он же не думал своей бестолковой, что ему обратно прилетит, а оно воно как вышло.
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somn
1594901840
Дзюба с Азмуном наложат Спартаку в ворота. И это будет ответом недоумкам.
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portero
1594902945
мне Дзюба не нравится, но это дурачки.... еще и морды свои засветили,теперь рюкзак идиотам повесят, а там любой косяк и срок.
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dinar7777dinar
1594905904
джуба же чемпион ! золотой дождь !
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dimazavr
1594908088
По заслугам и честь!
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qzma
1594916651
Самоутвердиться с помощью алюминиевой фигуры. Это так по взрослому. Прям показывает весь уровень интеллекта у болельщиков спартака.
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