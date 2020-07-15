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    Федун – о разгроме «Ахмата»: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал крупную победу в 29-м туре РПЛ над «Ахматом» (3:0). Все голы москвичи забили во втором тайме.

    «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя, потому что мы не можем поменять», – выступил Федун перед журналистами после матча.

    • 19 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • В последнем туре москвичи сыграют в гостях против «Рубина».

    Источник: твиттер Артема Локалова

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    15.07.2020 22:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1193

      AHTUNGBOL 8 минут назад

      Даже если судейство не устраивает, не стоит настраивать команду, что у неё есть отговорки, это может расслабить, потом игроки постоянно будут ссылаться на судейство...

      0
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      Рейтинг: +4366

      Борат 58 минут назад

      стыдно за эту рылу !
      гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Cleaner 1 час назад

      Играть нужно, а не кому то там отвечать.

      1
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