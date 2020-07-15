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  • Федун – о разгроме «Ахмата»: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя»

Федун – о разгроме «Ахмата»: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя»

15 июля 2020, 22:52
3

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал крупную победу в 29-м туре РПЛ над «Ахматом» (3:0). Все голы москвичи забили во втором тайме.

«Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя, потому что мы не можем поменять», – выступил Федун перед журналистами после матча.

  • 19 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
  • В последнем туре москвичи сыграют в гостях против «Рубина».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Артема Локалова
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Федун Леонид
Комментарии (3)
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AHTUNGBOL
1594846752
Даже если судейство не устраивает, не стоит настраивать команду, что у неё есть отговорки, это может расслабить, потом игроки постоянно будут ссылаться на судейство...
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mamba9090909
1594882347
В первом тайме игра не получалась. В перерыве занесли чемодан в раздевалку грозненцев и дело пошло.))
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NewLife
1594883856
Нас эбут, а мы крепчаем.
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