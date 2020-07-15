Федун – о разгроме «Ахмата»: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя»

Даже если судейство не устраивает, не стоит настраивать команду, что у неё есть отговорки, это может расслабить, потом игроки постоянно будут ссылаться на судейство...
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал крупную победу в 29-м туре РПЛ над «Ахматом» (3:0). Все голы москвичи забили во втором тайме.
«Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя, потому что мы не можем поменять», – выступил Федун перед журналистами после матча.
- 19 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
- В последнем туре москвичи сыграют в гостях против «Рубина».
Леонд Федун:– Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя, потому что мы не можем поменять... А вообще предлагаю хэштэг #СудитеСпартакКакЗенит и мы будем чемпионами. pic.twitter.com/OD9mEo2mpp— Артем Локалов (@lokalov) July 15, 2020