Федун – о разгроме «Ахмата»: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал крупную победу в 29-м туре РПЛ над «Ахматом» (3:0). Все голы москвичи забили во втором тайме.
«Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя, потому что мы не можем поменять», – выступил Федун перед журналистами после матча.
- 19 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
- В последнем туре москвичи сыграют в гостях против «Рубина».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Артема Локалова