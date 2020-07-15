Федун – о разгроме «Ахмата»: «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал крупную победу в 29-м туре РПЛ над «Ахматом» (3:0). Все голы москвичи забили во втором тайме.

«Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. По-другому нельзя, потому что мы не можем поменять», – выступил Федун перед журналистами после матча.

19 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

«Спартак» в РПЛ идет восьмым.

В последнем туре москвичи сыграют в гостях против «Рубина».