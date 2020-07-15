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    РПЛ. «Оренбург» крупно проиграл «Зениту» и финиширует в чемпионате последним

    «Оренбург» уже точно займет последнее место в чемпионате России. Команда Константина Парамонова в 29-м туре уступила чемпиону.

    Единственный гол у гостей забил Джоэл Фамейе. У «Зенита» дублем отметился нападающий Сердар Азмун.

    «Оренбург» забил свой первый гол после возобновления чемпионата после карантинной паузы.

    Артем Дзюба повторил собственный голевой рекорд за один сезон РПЛ – 17 мячей. Он забил столько же за «Ростов» в сезоне-2013/14.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Малых, 2 (в свои ворота); 1:1 – Фамейе, 32; 2:1 – Азмун, 61; 3:1 – Азмун, 77; 4:1 – Дзюба, 90+2.

    «Зенит»: Васютин, Смольников, Прохин, Ракицкий, Жирков (Мусаев, 62), Оздоев (Шамкин, 62), Барриос (Кузяев, 70), Дриусси (Шатов, 84), Малком (Сутормин, 70), Азмун, Дзюба.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов (Готлиб, 69), Зотов, Кулишев (Лапшов, 84), Аюпов, Липовой (Шкофлек, 74), Фамейе, Чуканов.

    Предупреждения: Оздоев, 34; Прохин, 53; Шамкин, 73; Ракицкий, 74 – Шахов, 30; Фамейе, 36; Терехов, 65; Шкофлек, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2020 22:21
    Комментарии15
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      Рейтинг: +30

      alarm_иг 38 минут назад

      Фуууу. Позор лазурноанусным, так надругаться над фарм клубом, который и так несчастен на последнем месте

      0
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    • ...
      Рейтинг: +779

      PAREVG. 44 минуты назад

      Финишировал последним. но в РПЛ останется, по слухам Химки и Ротор не имеют финансовый возможности для повышения, и останутся в ФНЛ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1816

      Ганнибал Лектор 49 минут назад

      Шах и мат любителям по3,14здеть про +6 очков Зениту от его сателлитов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6801

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Давай - до свиданья !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6411

      paracetamol 1 час назад

      Оренбург неплохо играл. Жаль, что команду разобрали и влепили 2 незаслуженных поражения.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1323

      ААМ 1 час назад

      Зенит сильнее, но счёт не по игре.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2967

      knikos 1 час назад

      Ну что , Прохин - неплохо , рядом с Ракицким уверенно , без крупных косяков , есть надежда . Шамкин- непонятно пока , особой работы не было , вот только почему с линии штрафной по воротам не бил ? Не решился ? Мусаев тоже особо ничем не выделился , главное - тоже не косячил , ну в паре моментов уверенно сыграл . В атаке все трое играть пока не рискуют , мож установка тренера ... хрен знает . Короче молодёжи сегодня зачёт !

      4
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      Рейтинг: +877

      _Marqella_ 1 час назад

      Зенит с победой, Азмун красавчик !!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2967

      knikos 1 час назад

      Что за заголовок, "Оренбург проиграл" ? Безоговорочная крупная победа чемпиона России !

      2
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      Рейтинг: +2967

      knikos 1 час назад

      Нихренасе Азмун сегодня выдал ! А его пас нaверняка на гол Дзюбе , когда сам мог забивать - это высший класс! Бесспорно лучший сегодня !

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