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  • РПЛ. «Оренбург» крупно проиграл «Зениту» и финиширует в чемпионате последним

РПЛ. «Оренбург» крупно проиграл «Зениту» и финиширует в чемпионате последним

15 июля 2020, 22:21
13

«Оренбург» уже точно займет последнее место в чемпионате России. Команда Константина Парамонова в 29-м туре уступила чемпиону.

Единственный гол у гостей забил Джоэл Фамейе. У «Зенита» дублем отметился нападающий Сердар Азмун.

«Оренбург» забил свой первый гол после возобновления чемпионата после карантинной паузы.

Артем Дзюба повторил собственный голевой рекорд за один сезон РПЛ – 17 мячей. Он забил столько же за «Ростов» в сезоне-2013/14.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Малых, 2 (в свои ворота); 1:1 – Фамейе, 32; 2:1 – Азмун, 61; 3:1 – Азмун, 77; 4:1 – Дзюба, 90+2.

«Зенит»: Васютин, Смольников, Прохин, Ракицкий, Жирков (Мусаев, 62), Оздоев (Шамкин, 62), Барриос (Кузяев, 70), Дриусси (Шатов, 84), Малком (Сутормин, 70), Азмун, Дзюба.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов (Готлиб, 69), Зотов, Кулишев (Лапшов, 84), Аюпов, Липовой (Шкофлек, 74), Фамейе, Чуканов.

Предупреждения: Оздоев, 34; Прохин, 53; Шамкин, 73; Ракицкий, 74 – Шахов, 30; Фамейе, 36; Терехов, 65; Шкофлек, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург
Комментарии (13)
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knikos
1594841193
Нихренасе Азмун сегодня выдал ! А его пас нaверняка на гол Дзюбе , когда сам мог забивать - это высший класс! Бесспорно лучший сегодня !
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knikos
1594841293
Что за заголовок, "Оренбург проиграл" ? Безоговорочная крупная победа чемпиона России !
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_Marqella_
1594841337
Зенит с победой, Азмун красавчик !!!!
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knikos
1594841684
Ну что , Прохин - неплохо , рядом с Ракицким уверенно , без крупных косяков , есть надежда . Шамкин- непонятно пока , особой работы не было , вот только почему с линии штрафной по воротам не бил ? Не решился ? Мусаев тоже особо ничем не выделился , главное - тоже не косячил , ну в паре моментов уверенно сыграл . В атаке все трое играть пока не рискуют , мож установка тренера ... хрен знает . Короче молодёжи сегодня зачёт !
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ААМ
1594841743
Зенит сильнее, но счёт не по игре.
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paracetamol
1594841775
Оренбург неплохо играл. Жаль, что команду разобрали и влепили 2 незаслуженных поражения.
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Ганнибал Лектор
1594844292
Шах и мат любителям по3,14здеть про +6 очков Зениту от его сателлитов
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PAREVG.
1594844547
Финишировал последним. но в РПЛ останется, по слухам Химки и Ротор не имеют финансовый возможности для повышения, и останутся в ФНЛ.
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моэм
1594881535
Пусть благодарят за это зайца Прядкина , спрятавшегося в кусты и пустившего всё на самотёк.
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Вальдемар IV
1594913752
все говорят об империи зла, но газовый боливар всех дочек не смог выдержать
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