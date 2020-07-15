РПЛ. «Оренбург» крупно проиграл «Зениту» и финиширует в чемпионате последним

«Оренбург» уже точно займет последнее место в чемпионате России. Команда Константина Парамонова в 29-м туре уступила чемпиону.

Единственный гол у гостей забил Джоэл Фамейе. У «Зенита» дублем отметился нападающий Сердар Азмун.

«Оренбург» забил свой первый гол после возобновления чемпионата после карантинной паузы.

Артем Дзюба повторил собственный голевой рекорд за один сезон РПЛ – 17 мячей. Он забил столько же за «Ростов» в сезоне-2013/14.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Малых, 2 (в свои ворота); 1:1 – Фамейе, 32; 2:1 – Азмун, 61; 3:1 – Азмун, 77; 4:1 – Дзюба, 90+2.

«Зенит»: Васютин, Смольников, Прохин, Ракицкий, Жирков (Мусаев, 62), Оздоев (Шамкин, 62), Барриос (Кузяев, 70), Дриусси (Шатов, 84), Малком (Сутормин, 70), Азмун, Дзюба.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов (Готлиб, 69), Зотов, Кулишев (Лапшов, 84), Аюпов, Липовой (Шкофлек, 74), Фамейе, Чуканов.

Предупреждения: Оздоев, 34; Прохин, 53; Шамкин, 73; Ракицкий, 74 – Шахов, 30; Фамейе, 36; Терехов, 65; Шкофлек, 90.

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