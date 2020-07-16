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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Материалы

Зенит - Оренбург

15.07.2020, Среда, 20:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 29 тур Зенит - Оренбург
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
3 тур
28 июля, воскресенье 14:00 Оренбург 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
31 марта, воскресенье 14:00 Зенит 3:1 Оренбург
7 тур
16 сентября, воскресенье 14:00 Оренбург 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 17:00 Оренбург 0:1 Зенит
11 тур
24 октября, понедельник 19:30 Зенит 1:0 Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 июля 2020, 23:10

    Зенит Чемпион, что бы и кто бы ни говорил !!!!!!!

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    Рейтинг: +2291

    kvm 15 июля 2020, 21:09

    немытые фармклубу своему сливать будут...

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    Рейтинг: +5677

    afw13 15 июля 2020, 21:06

    вроде пока забивает только Оренбург, а счет ничейный)

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 15 июля 2020, 13:08

    Этот матч, вообще, можно не показывать, он никого не интересует,
    ни болельщиков Зенита, ни болельщиков Оренбурга.

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