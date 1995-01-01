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    Министр спорта МО: «Химки» точно не вылетят в ПФЛ – на ФНЛ деньги есть. Завтра все будет известно»

    Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что в четверг станет известно, где «Химки» будут играть в следующем сезоне.

    «В ПФЛ мы точно не вылетим – это 100%. Ниже ФНЛ не опустимся. Уже просчитали бюджет. Завтра наступит окончательная ясность.

    Сергей Ломакин, скорее всего, не будет нашим генеральным инвестором. Не получается у него. Но в ФНЛ у нас точно получится сыграть. Будем играть своими воспитанниками без привлечения дорогущих контрактов.

    Вечером предстоят еще одни переговоры – появилось еще одно предложение. Сегодня его надо будет его максимально оценить», – рассказал Терюшков.

    • «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона финишировали на втором месте в ФНЛ и получили путевку в высший дивизион.
    • Из-за проблем с финансированием клуб может отказаться от участия в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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