Министр спорта МО: «Химки» точно не вылетят в ПФЛ – на ФНЛ деньги есть. Завтра все будет известно»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что в четверг станет известно, где «Химки» будут играть в следующем сезоне.

«В ПФЛ мы точно не вылетим – это 100%. Ниже ФНЛ не опустимся. Уже просчитали бюджет. Завтра наступит окончательная ясность.

Сергей Ломакин, скорее всего, не будет нашим генеральным инвестором. Не получается у него. Но в ФНЛ у нас точно получится сыграть. Будем играть своими воспитанниками без привлечения дорогущих контрактов.

Вечером предстоят еще одни переговоры – появилось еще одно предложение. Сегодня его надо будет его максимально оценить», – рассказал Терюшков.