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  • Карпин: «Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги»

Карпин: «Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги»

14 июля 2020, 13:48
32

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заявление президента РПЛ Сергея Прядкина в РФС, в котором он просит рассмотреть высказывание специалиста о чемпионате России.

«Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской Премьер-Лиги», – написал Карпин в инстаграме.

  • Комитет по этике оценит высказывание Карпина про нынешний розыгрыш РПЛ. Специалист после матча с «Оренбургом» раскритиковал чемпионат за непоследовательность решений при выявлении коронавируса в командах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Прядкин Сергей
Комментарии (32)
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морозз
1594724188
У нас Валера... на должности президента РФС, есть самый настоящий БОМЖ, который без руководящего перста Миллера не сделает и шага! А мы помним поговорку...бомж сказал и забыл что сказал, дал слово и забрал его обратно! Это философия данного сегмента людей под названием БОМЖ!
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JTherry
1594725845
Прядкин так заботится о "деловой репутации" РПЛ, как невеста, у которой "до свадьбы - только в жопу"
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NewLife
1594726301
..." высказывание Карпина В. Г. совершено 12 июля... Так и хочется им слово "высказывание" заменить на слово "преступление". Прядкин совсем ошизел и дает повод усомниться в своей адекватности. В РПЛ и РФС полный бардак, и этим все сказано относительно прядкинского доноса.
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vka1970
1594729146
Наконец то до населения начинает доходить какие иудушки дорвались до власти.
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Добрый Бобер
1594730072
Карпин - молодец.
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plehanov6
1594730939
Валера красава!!! Хоть один человек, в нашем футболе, нашелся, который сказал этим отморозкам из РПЛ правду! Проснулись, дегенераты, вспомнили, что они, хоть херовенькая, но ВЛАСТЬ...
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GoldPlayFIFARus9
1594731348
Тут обоими руками за Валеру. Молодец, давно пора этот курятник взъерошить
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Просто-333
1594732428
Два правдоруба: Карпин и Семин. За обоих за обеими руками!
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Кузьмич на трибуне
1594733988
Карпин молодец. Не боится рубить правду-матку. Давно пора навести порядок в нашем футболе.
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gor77
1594735936
Что ж, Сёмин, Карпин, Евсеев - вот и весь список настоящих мужиков, которые не боятся говорить о том что происходит! Может быть ещё кто-то есть? Как это не странно, но Колосков правильно заступился именно за Карпина: "— Другое дело, что высказался Карпин и раскритиковал лигу. Вместо того, чтобы Прядкину, как взрослому и умному руководителю, позвонить Карпину и матюгнуть его: «Валера, что же ты делаешь? У нас разве проблем нет?» По-человечески поговорить, приструнить, может быть. В любом случае, не доводить эту ситуацию до писем в комитет по этике. Это все мелочно и некрасиво, так как у нас есть много других проблем в футболе, о которых надо говорить и обсуждать."
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