Карпин: «Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заявление президента РПЛ Сергея Прядкина в РФС, в котором он просит рассмотреть высказывание специалиста о чемпионате России.

«Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской Премьер-Лиги», – написал Карпин в инстаграме.

Комитет по этике оценит высказывание Карпина про нынешний розыгрыш РПЛ. Специалист после матча с «Оренбургом» раскритиковал чемпионат за непоследовательность решений при выявлении коронавируса в командах.