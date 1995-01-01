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    Карпин: «Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заявление президента РПЛ Сергея Прядкина в РФС, в котором он просит рассмотреть высказывание специалиста о чемпионате России.

    «Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской Премьер-Лиги», – написал Карпин в инстаграме.

    • Комитет по этике оценит высказывание Карпина про нынешний розыгрыш РПЛ. Специалист после матча с «Оренбургом» раскритиковал чемпионат за непоследовательность решений при выявлении коронавируса в командах.

    text

    Публикация от text (@vgkarpin) 14 Июл 2020 в 3:13 PDT

    Источник: инстаграм Валерия Карпина

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +13786

      vka1970 13 секунд назад

      Наконец то до населения начинает доходить какие иудушки дорвались до власти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4141

      Рубинище 41 минуту назад

      Карпин похоже, уйдёт из РПЛ-говорит что хочет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10086

      silver29 > Рубинище 10 минут назад

      Карпин никогда не гнулся под чинуш и к разгневанным фанатам он выходил поговорить глядя в глаза.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      NewLife 47 минут назад

      ..." высказывание Карпина В. Г. совершено 12 июля... Так и хочется им слово "высказывание" заменить на слово "преступление". Прядкин совсем ошизел и дает повод усомниться в своей адекватности. В РПЛ и РФС полный бардак, и этим все сказано относительно прядкинского доноса.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15628

      bset 53 минуты назад

      Храбрости хватило только на высказывания реагировать. А когда необходимо было принимать решения, переложил всю ответственность на клубы - мол, если договорятся, молодцы, нет - так нет. Один в один Путин, который на регионы скинул ответственность за меры по самоизоляции.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5417

      JTherry 55 минут назад

      Прядкин так заботится о "деловой репутации" РПЛ, как невеста, у которой "до свадьбы - только в жопу"

      8
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      ...
      Рейтинг: +1684

      Genz > JTherry 48 минут назад

      И в рот

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6384

      paracetamol 56 минут назад

      Сами же выбрали президентом дурака, чего хотите?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      zenitforever2015 1 час назад

      А с каких это пор Бышовец стал Павлом ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +612

      Граф2019 1 час назад

      Ату их Карпуша! ату...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +612

      Граф2019 1 час назад

      а шо бумБАРДЮР? Белоруский чемпионат не интересен? или на батьку злитесь???

      1
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      Рейтинг: +3382

      морозз 1 час назад

      У нас Валера... на должности президента РФС, есть самый настоящий БОМЖ, который без руководящего перста Миллера не сделает и шага! А мы помним поговорку...бомж сказал и забыл что сказал, дал слово и забрал его обратно! Это философия данного сегмента людей под названием БОМЖ!

      8
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      ...
      Рейтинг: +3576

      Давид59 > морозз 1 час назад

      Я тебя понял. Руководители Газпрома рулят в российском футболе. Так о них и говори. А у тебя "Бомж"(читай Зенит) виновник всего

      0
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      Рейтинг: +2424

      KPCCSPB > Давид59 40 минут назад

      Да этот хохол запустил голову, мозги в сале

      0
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      ...
      Рейтинг: +3382

      морозз > Давид59 13 минут назад

      Мы говорим Зенит подразумеваем Газпром и наоборот, поэтому и говорю о бомжах ! Везде куда не посмотришь представители вашего племени, на всех руководящих постах а это всегда попахивало партократией! И заканчивалось всегда плохо и не только для тех кто дорвался до власти, но и для тех кто эту власть не выбирал!

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