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    Николич: «Гилерме и Баринов будут готовиться к матчу с ЦСКА, Джорджевич в этом сезоне не сыграет»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал исход матча с 28-го тура с «Уфой».

    – Конечно, мы недовольны результатом и качеством игры. В первые 45 минут нервничали, допустили с десяток невынужденных ошибок. Теряли мяч в простых ситуациях, давали сопернику шансы убегать в контратаки. Второй тайм после замен провели лучше, но, как часто бывает в подобных матчах, 45 минут для победы недостаточно. Конечно, у нас были шансы забить, но не так много, как хотелось бы. Были шансы и у «Уфы». Поэтому результат закономерный, но нас он не устраивает.

    – С чем связаны две замены в перерыве?

    – Мурило получил желтую карточку, был риск, что его удалят. Антон играл в последних матчах. Возможно, ему не хватило бы физики, чтобы выдержать скорости второго тайма. После двойной замены характер игры улучшился.

    – Как оцените игру Фарфана?

    – Я очень счастлив, что ему удалось забить. Фарфан показал, какого он качества футболист. Все знают, кто такой Фарфан. «Локомотиву» долгое время не хватало Джефферсона. Надеюсь, он поможет нам в оставшихся двух матчах.

    – Гилерме и Баринов сыграют с ЦСКА?

    – Думаю, они будут готовиться к следующей игре, как и Рыбус, у которого сегодня был перебор карточек.

    – Джорджевич вернется в этом сезоне? Какой характер травмы у Гилерме?

    – Думаю, Лука в этом сезоне не сыграет. Гиля и Баринов будут готовиться к следующим матчам.

    • «Локомотив» сыграл с «Уфой» вничью 1:1. На гол Даниила Фомина москвичи ответили мячом Фарфана.
    • Московский клуб идет на втором месте с 51 очком.
    • Николич возглавляет «Локомотив» с 1 июня.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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