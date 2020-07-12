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  • Николич: «Гилерме и Баринов будут готовиться к матчу с ЦСКА, Джорджевич в этом сезоне не сыграет»

Николич: «Гилерме и Баринов будут готовиться к матчу с ЦСКА, Джорджевич в этом сезоне не сыграет»

12 июля 2020, 19:47

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал исход матча с 28-го тура с «Уфой».

– Конечно, мы недовольны результатом и качеством игры. В первые 45 минут нервничали, допустили с десяток невынужденных ошибок. Теряли мяч в простых ситуациях, давали сопернику шансы убегать в контратаки. Второй тайм после замен провели лучше, но, как часто бывает в подобных матчах, 45 минут для победы недостаточно. Конечно, у нас были шансы забить, но не так много, как хотелось бы. Были шансы и у «Уфы». Поэтому результат закономерный, но нас он не устраивает.

– С чем связаны две замены в перерыве?

– Мурило получил желтую карточку, был риск, что его удалят. Антон играл в последних матчах. Возможно, ему не хватило бы физики, чтобы выдержать скорости второго тайма. После двойной замены характер игры улучшился.

– Как оцените игру Фарфана?

– Я очень счастлив, что ему удалось забить. Фарфан показал, какого он качества футболист. Все знают, кто такой Фарфан. «Локомотиву» долгое время не хватало Джефферсона. Надеюсь, он поможет нам в оставшихся двух матчах.

– Гилерме и Баринов сыграют с ЦСКА?

– Думаю, они будут готовиться к следующей игре, как и Рыбус, у которого сегодня был перебор карточек.

– Джорджевич вернется в этом сезоне? Какой характер травмы у Гилерме?

– Думаю, Лука в этом сезоне не сыграет. Гиля и Баринов будут готовиться к следующим матчам.

  • «Локомотив» сыграл с «Уфой» вничью 1:1. На гол Даниила Фомина москвичи ответили мячом Фарфана.
  • Московский клуб идет на втором месте с 51 очком.
  • Николич возглавляет «Локомотив» с 1 июня.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
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