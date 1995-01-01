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    Евсеев: «У не прилетевших в Москву игроков «Уфы» не коронавирус, а механические травмы»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в команде.

    «Сыграли теми футболистами, которые у нас были. Многие вышли не на своих позициях. Мы считаем, что ни в чем не уступили сопернику.

    Правда ли, что у неприлетевшей группы футболистов коронавирус? У них травмы. Какие? Механические», – сказал Евсеев.

    • По сведениям телеграм-канала «Мутко против», как минимум пять игроков «Уфы» заражены коронавирусом.
    • Сегодня «Уфа» сыграла вничью с «Локомотивом».
    • Команда находится на шестом месте в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      Kurt Angel 26 минут назад

      если окажется враньем. то Уфу сразу, без суда и следствия, в любители. Где им и место. Недоклуб

      0
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      Рейтинг: +34

      alll-333 35 минут назад

      У них травмы. Какие? Механические»- сломались дровосеки...

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