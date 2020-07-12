Евсеев: «У не прилетевших в Москву игроков «Уфы» не коронавирус, а механические травмы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в команде.
«Сыграли теми футболистами, которые у нас были. Многие вышли не на своих позициях. Мы считаем, что ни в чем не уступили сопернику.
Правда ли, что у неприлетевшей группы футболистов коронавирус? У них травмы. Какие? Механические», – сказал Евсеев.
- По сведениям телеграм-канала «Мутко против», как минимум пять игроков «Уфы» заражены коронавирусом.
- Сегодня «Уфа» сыграла вничью с «Локомотивом».
- Команда находится на шестом месте в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»