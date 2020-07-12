Евсеев: «У не прилетевших в Москву игроков «Уфы» не коронавирус, а механические травмы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в команде.

«Сыграли теми футболистами, которые у нас были. Многие вышли не на своих позициях. Мы считаем, что ни в чем не уступили сопернику.

Правда ли, что у неприлетевшей группы футболистов коронавирус? У них травмы. Какие? Механические», – сказал Евсеев.