Газзаев: «Состав у «Спартака» такой, что команда обязана бороться за Лигу чемпионов»

Экс-тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о результатах «Спартака».

«Ограничусь коротким комментарием: «Спартак» в очередной раз наступает на те же грабли. Эта ситуация не меняется уже много лет. И сейчас мы являемся свидетелями очередного эксперимента.

Состав у «Спартака» такой, что команда обязана бороться за Лигу чемпионов. Проблема, однако, в том, чтобы игроки выполняли конкретные индивидуальные функции, знали свою роль в командных действиях. Допустим, Крал хорош в единоборствах, у него есть отбор мяча, хороший пас, он активно подключается к атакам. Но он не должен бросать свою позицию, иначе случаются провалы. И так со многими другими футболистами. Возможно, у «Спартака» проседает три-четыре позиции, но это некритично. Проблема – в самой системе игры. До сих пор удивляюсь словам главного тренера, сказавшего про «250 вариантов ведения игры в атаке». Лично я пока не увидел ни одного из 250», – заявил Газзаев.