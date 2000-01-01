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    Газзаев: «Состав у «Спартака» такой, что команда обязана бороться за Лигу чемпионов»

    Экс-тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о результатах «Спартака».

    «Ограничусь коротким комментарием: «Спартак» в очередной раз наступает на те же грабли. Эта ситуация не меняется уже много лет. И сейчас мы являемся свидетелями очередного эксперимента.

    Состав у «Спартака» такой, что команда обязана бороться за Лигу чемпионов. Проблема, однако, в том, чтобы игроки выполняли конкретные индивидуальные функции, знали свою роль в командных действиях. Допустим, Крал хорош в единоборствах, у него есть отбор мяча, хороший пас, он активно подключается к атакам. Но он не должен бросать свою позицию, иначе случаются провалы. И так со многими другими футболистами. Возможно, у «Спартака» проседает три-четыре позиции, но это некритично. Проблема – в самой системе игры. До сих пор удивляюсь словам главного тренера, сказавшего про «250 вариантов ведения игры в атаке». Лично я пока не увидел ни одного из 250», – заявил Газзаев.

    • «Спартак» находится на седьмом месте в таблице РПЛ.
    • Клуб может попасть в еврокубки через Кубок России.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4877

      ivany4 2 минуты назад

      Тот же Газзаев в начале сезона:
      - да кто такие Крал, Понсе, Джордан? Чего они могут?
      - глупо опираться на своих защитников, нужна хорошая западная школа.
      Эксперт однако!)))

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      Рейтинг: +17501

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Спартаку нужен тренер!!! Если этот прыгающий пакемон тедеско останется ещё на год, значит ещё год мы не увидим ни медалей, ни ЛЧ. Никакой Газизов здесь не поможет!

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      Рейтинг: +8153

      derrik2000 15 минут назад

      Состав Спартака и отношение игроков к ИГРЕ сейчас такие, что хочется и плакать, и смеяться одновременно.
      К сожалению. (((

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      Рейтинг: +3536

      Давид59 16 минут назад

      Вот у Зенита 1,5 варианта ведения атаки. И ничего, справляются. Зачем 250 то?

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      Рейтинг: +8153

      derrik2000 > Давид59 13 минут назад

      Тедеско - продукт западного мышления: без БЕШЕНОЙ рекламы товар не продастся. А дальше гори всё синим пламенем - деньги-то за товар уже получены!

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      Рейтинг: +8908

      Skull_Boy 30 минут назад

      Состав у Спартака такой, что Тамбов, Уфа и Арсенал становится колоссальной угрозой

      0
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      Рейтинг: +3998

      Борат 33 минуты назад

      гав-гав !
      гыгы

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