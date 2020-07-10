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  • Газзаев: «Состав у «Спартака» такой, что команда обязана бороться за Лигу чемпионов»

Газзаев: «Состав у «Спартака» такой, что команда обязана бороться за Лигу чемпионов»

10 июля 2020, 12:36
19

Экс-тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о результатах «Спартака».

«Ограничусь коротким комментарием: «Спартак» в очередной раз наступает на те же грабли. Эта ситуация не меняется уже много лет. И сейчас мы являемся свидетелями очередного эксперимента.

Состав у «Спартака» такой, что команда обязана бороться за Лигу чемпионов. Проблема, однако, в том, чтобы игроки выполняли конкретные индивидуальные функции, знали свою роль в командных действиях. Допустим, Крал хорош в единоборствах, у него есть отбор мяча, хороший пас, он активно подключается к атакам. Но он не должен бросать свою позицию, иначе случаются провалы. И так со многими другими футболистами. Возможно, у «Спартака» проседает три-четыре позиции, но это некритично. Проблема – в самой системе игры. До сих пор удивляюсь словам главного тренера, сказавшего про «250 вариантов ведения игры в атаке». Лично я пока не увидел ни одного из 250», – заявил Газзаев.

  • «Спартак» находится на седьмом месте в таблице РПЛ.
  • Клуб может попасть в еврокубки через Кубок России.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (19)
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Skull_Boy
1594374212
Состав у Спартака такой, что Тамбов, Уфа и Арсенал становится колоссальной угрозой
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Давид59
1594375060
Вот у Зенита 1,5 варианта ведения атаки. И ничего, справляются. Зачем 250 то?
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derrik2000
1594375134
Состав Спартака и отношение игроков к ИГРЕ сейчас такие, что хочется и плакать, и смеяться одновременно. К сожалению. (((
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DOCTOR PENALTY
1594375630
Спартаку нужен тренер!!! Если этот прыгающий пакемон тедеско останется ещё на год, значит ещё год мы не увидим ни медалей, ни ЛЧ. Никакой Газизов здесь не поможет!
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ivany4
1594375928
Тот же Газзаев в начале сезона: - да кто такие Крал, Понсе, Джордан? Чего они могут? - глупо опираться на своих защитников, нужна хорошая западная школа. Эксперт однако!)))
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Сильвербой
1594387037
Бла-бла-бла!!!! Мы прекрасно видим какой у Спартака состав, не надо нам в уши ссать!!!
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Йост
1594387629
Результат определяют только сами игроки, которые выходят на поле. Команда - это как дом, который надо собрать по кирпичику, чтобы он был надежным и не дал трещину. Мотивация - это всего лишь один из факторов, как и стратегия игры, куда заложено мастерство каждого футболиста для достижения этого самого результата. Хороший тренер - это не тот человек, который тренирует и объявляет стартовый состав, это человек, который должен знать клуб и самих игроков, видеть их насквозь, развивать и использовать их самые лучшие качества с пользой для команды и самое главное - доверять им полностью. Такой тренер даже и со слабым составом сможет добиться лучших результатов, чем самый титулованный и богатый клуб.
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upiter622
1594387637
Меняете тренеров как перчатки,определитесь уже!Туехуйеско не вариант однозначно!Да поставьте уже русского,народного как команда мужика!Если честно,мне как питерцу обидно,такая мощная,историческая команда находится можно сказать ниже плинтуса!
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Йост
1594391264
Состав Спартака В. Газзаеву: "С такими способностями и знаниями как у Валерия Газзаева нужно не в депутатах сидеть, а бороться как минимум за пост президента России."
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