ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекорд для российских клубов

Армейцы российские, исторически опять выдался шанс посадить всю Европу на жопу, и вы уж в этот раз не осрамитесь, братцы!
Удачи!
С ув.
ЦСКА гарантировал себе участие в следующем еврокубковом сезоне.
После сегодняшнего поражения «Динамо» от «Урала» (1:2) команда Виктора Гончаренко точно не опустится ниже пятого места по итогам чемпионата.
Сезон-2020/21 станет для ЦСКА 19-м подряд, в котором они сыграют в еврокубках. Это рекордный показатель для российских клубов.
Куда попадут москвичи – в Лигу чемпионов или Лигу Европы – будет определено в заключительных турах РПЛ. Сейчас они занимают третье место в турнирной таблице.