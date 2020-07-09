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    ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекорд для российских клубов

    ЦСКА гарантировал себе участие в следующем еврокубковом сезоне.

    После сегодняшнего поражения «Динамо» от «Урала» (1:2) команда Виктора Гончаренко точно не опустится ниже пятого места по итогам чемпионата.

    Сезон-2020/21 станет для ЦСКА 19-м подряд, в котором они сыграют в еврокубках. Это рекордный показатель для российских клубов.

    Куда попадут москвичи – в Лигу чемпионов или Лигу Европы – будет определено в заключительных турах РПЛ. Сейчас они занимают третье место в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    09.07.2020 20:39
    Комментарии29
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      Рейтинг: +5456

      GoLenaStop 1 час назад

      Армейцы российские, исторически опять выдался шанс посадить всю Европу на жопу, и вы уж в этот раз не осрамитесь, братцы!
      Удачи!
      С ув.

      2
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      Рейтинг: +1308

      ААМ 1 час назад

      Главное очки в табл. КУЕФА, а не количество заходов в кубки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2309

      general.lizyukov > ААМ 51 минуту назад

      да, уж кто лучше всех об этом знает, как не зенит
      напомни: сколько очков в таблице УЕФА за 19 лет принес зенит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2453

      житель СПб 1 час назад

      Достойное достижение уважаемого в стране и в Европе клуба. Удачи в кубках!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      SunDick 1 час назад

      ЦВБП

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1636

      Валерий1965 2 часа назад

      Количество конечно впечатляет, но - качества ребяткам!))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Kurt Angel > Валерий1965 2 часа назад

      за этот период евротрофей есть, выход в 1/4 Лиги Чемоданов есть.. Вот тебе и качество

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2309

      general.lizyukov > Валерий1965 50 минут назад

      поделись: как там с качеством у сине-бело-голубых за 19 лет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10543

      Garrincha58 2 часа назад

      еврокубки? это не про нас, это не про русских. нам там делать нечего наш уровень играть с молдованами или люксембургами если нас болгары и греки мочат

      -3
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      ...
      Рейтинг: +5456

      GoLenaStop > Garrincha58 1 час назад

      Ти есть некароший руський, которий так пльохо думаеть про своей страна (прилетело от Люксембурга)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      cevin cigan 3 часа назад

      Стабильность определяет класс команды! Молотки!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3737

      alarm 3 часа назад

      за спартак сразу как-то стыдно стало)

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      vsespartak01 > alarm 2 часа назад

      какие уроды тебя плюсуют?однозначно дибильные тарелки кастрюли бораты родари ябеды-бомжарские недоделанные приблуды!тьфуууууу мерзость!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1932

      afw13 > alarm 2 часа назад

      стыдно-то как раз за мужеложца дзюбу, нет ничего постыднее чем предательски присунуть сзади исподтишка своему партнёру по команде.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1402

      ALEX ML > afw13 40 минут назад

      Лучше нет влагалища чем очко товарища

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Zagigalka123 3 часа назад

      Пожелаем удачи Армейцам

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      Semenycch 3 часа назад

      Очередной позор предстоит? А что там с рекордом Акинфеева в Еврокубках?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +326

      AleSan4es > Semenycch 3 часа назад

      Что ЦСКА с малым бюджетом и игрокам из уфы, что хваленый зенит с многомиллионым бюджетом и сильнейшим составом оба обсираются одинаково. Но у одних из года в год сильные команды в которой кони шорох наводят, другая зенит с командами уровня шальке и в которой зенит 4 место берет. Вот он рекорд, когда в рпл ты бог со своим судьями, и 3 командами готовыми отдать свое очко, и черт в лч...

      7
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      ...
      Рейтинг: +845

      vsespartak01 > Semenycch 3 часа назад

      питерские !вы обнаглели до такой степени что ваши морды охота дерьмом закидать!цска то зачем оскорблять?уж не вам чета и не вашим алармоборатовым мордам!в корень обнаглели шакалы!все готовы обгадить!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +878

      Semenycch > AleSan4es 2 часа назад

      Претензии предъявляйте крупнейшему банку России и крупной нефтяной компании, которые являются собственниками ЦСКА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1458

      Из Твери Леха > Semenycch 2 часа назад

      Бенфика подвела. А могло бы быть продолжение банкета. 43 на данный момент.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1458

      Из Твери Леха > AleSan4es 2 часа назад

      А шорох где, простите, наводят? Уж не с Лудогорцем ли?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +326

      AleSan4es > Semenycch 2 часа назад

      Отсюда поподробнее, когда банк стал спонсором, и какая нефт компания спонсор????

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Андреич > Из Твери Леха 2 часа назад

      Алексей из Твери Православной, простите, а Вы какому клубу, так сказать, симпатизируете?
      P.S. Со статистикой у Вас полный порядок.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2056

      Ubuntu > Semenycch 2 часа назад

      позор это когда два игрока клуба друг друга в ж. о. п.у . е. б. у.т в раздевалке

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2453

      житель СПб > AleSan4es 1 час назад

      У ЦСКА немало денег, не надо гнать - просто сейчас они за стадион расплачиваются; а игроки из Уфы есть и в Зените, и в Манчестер Сити.
      А ЦСКА - удачи в европейских кубках!

      1
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      Рейтинг: +1308

      ААМ > AleSan4es 1 час назад

      Загляни в табл. КУЕФА, а потом мели языком.

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