ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекорд для российских клубов

ЦСКА гарантировал себе участие в следующем еврокубковом сезоне.

После сегодняшнего поражения «Динамо» от «Урала» (1:2) команда Виктора Гончаренко точно не опустится ниже пятого места по итогам чемпионата.

Сезон-2020/21 станет для ЦСКА 19-м подряд, в котором они сыграют в еврокубках. Это рекордный показатель для российских клубов.

Куда попадут москвичи – в Лигу чемпионов или Лигу Европы – будет определено в заключительных турах РПЛ. Сейчас они занимают третье место в турнирной таблице.