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  • ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекорд для российских клубов

ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках. Это рекорд для российских клубов

9 июля 2020, 20:39
33

ЦСКА гарантировал себе участие в следующем еврокубковом сезоне.

После сегодняшнего поражения «Динамо» от «Урала» (1:2) команда Виктора Гончаренко точно не опустится ниже пятого места по итогам чемпионата.

Сезон-2020/21 станет для ЦСКА 19-м подряд, в котором они сыграют в еврокубках. Это рекордный показатель для российских клубов.

Куда попадут москвичи – в Лигу чемпионов или Лигу Европы – будет определено в заключительных турах РПЛ. Сейчас они занимают третье место в турнирной таблице.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (33)
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Skull_Boy
1594316546
Рекорд не рекорд, но без тотального усиления там делать нечего
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_Marqella_
1594316816
молодцы...))
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Zagigalka123
1594317038
Пожелаем удачи Армейцам
Ответить
Garrincha58
1594319700
еврокубки? это не про нас, это не про русских. нам там делать нечего наш уровень играть с молдованами или люксембургами если нас болгары и греки мочат
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Валерий1965
1594320627
Количество конечно впечатляет, но - качества ребяткам!))
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SunDick
1594321792
ЦВБП
Ответить
житель СПб
1594322244
Достойное достижение уважаемого в стране и в Европе клуба. Удачи в кубках!
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GoLenaStop
1594324742
Армейцы российские, исторически опять выдался шанс посадить всю Европу на жопу, и вы уж в этот раз не осрамитесь, братцы! Удачи! С ув.
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+50/-50
1594329830
Послле Лудогорца, я чё-то очкую. С такой "красной армией" Европу не завоюешь. Уже и болгары нам дают с пол-пинка. Ну, посмотрим.
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alp
1594367817
удачи коням в ЕК!
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