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    Агент Гайча: «ЦСКА еще не звонил нам и не говорил об условиях для игрока»

    Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о скором переходе своего клиента в ЦСКА.

    «СМИ пишут, что сделка закрывается? Нет, еще не закрыта. Клуб еще не звонил нам и не говорил об условиях для игрока», – сказал агент.

    • По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился о трансфере 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро.
    • Сам форвард должен подписать контракт до 2024 года с зарплатой около 1,5 миллиона евро за сезон.
    • В составе «Сан-Лоренсо» Гайч забил семь голов в 27 матчах.

    Источник: Sport24

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