Агент Гайча: «ЦСКА еще не звонил нам и не говорил об условиях для игрока»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о скором переходе своего клиента в ЦСКА.
«СМИ пишут, что сделка закрывается? Нет, еще не закрыта. Клуб еще не звонил нам и не говорил об условиях для игрока», – сказал агент.
- По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился о трансфере 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро.
- Сам форвард должен подписать контракт до 2024 года с зарплатой около 1,5 миллиона евро за сезон.
- В составе «Сан-Лоренсо» Гайч забил семь голов в 27 матчах.
Источник: Sport24