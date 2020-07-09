Агент Гайча: «ЦСКА еще не звонил нам и не говорил об условиях для игрока»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о скором переходе своего клиента в ЦСКА.

«СМИ пишут, что сделка закрывается? Нет, еще не закрыта. Клуб еще не звонил нам и не говорил об условиях для игрока», – сказал агент.