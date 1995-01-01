Егоров: «На совете директоров Цорну выразили главную претензию: «Спартак» плохо судят»

Что за бред? Как Цорн может повлиять на судейство? Взятку что ли дать? Тут два варианта: либо в совете директоров Спартака совсем дураки сидят, либо журналист Сергей Егоров выдаёт тупую информацию за правдивую.
Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл главную причину увольнения генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Совет директоров недоволен судейством.
«По моей информации, Томасу на совете директоров по большому счету была предъявлена одна претензия: «Спартак» плохо судят. Об этом после возобновления чемпионата говорил Леонид Федун.
Цорну было предложено стать спортивным директором, но только после назначения нового генерального. Томас хотел вступить в новую должность сразу», – сообщил инсайдер.
- Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.
- 33-летний Цорн был утвержден на пост гендиректора «Спартака» в мае 2019 года.
- Сообщается, что Цорна заменит Шамиль Газизов.