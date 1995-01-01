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    Егоров: «На совете директоров Цорну выразили главную претензию: «Спартак» плохо судят»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл главную причину увольнения генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Совет директоров недоволен судейством.

    «По моей информации, Томасу на совете директоров по большому счету была предъявлена одна претензия: «Спартак» плохо судят. Об этом после возобновления чемпионата говорил Леонид Федун.

    Цорну было предложено стать спортивным директором, но только после назначения нового генерального. Томас хотел вступить в новую должность сразу», – сообщил инсайдер.

    • Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.
    • 33-летний Цорн был утвержден на пост гендиректора «Спартака» в мае 2019 года.
    • Сообщается, что Цорна заменит Шамиль Газизов.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии16
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      Рейтинг: +7936

      BRO_football 13 минут назад

      Что за бред? Как Цорн может повлиять на судейство? Взятку что ли дать? Тут два варианта: либо в совете директоров Спартака совсем дураки сидят, либо журналист Сергей Егоров выдаёт тупую информацию за правдивую.

      0
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      Рейтинг: +6261

      paracetamol 34 минуты назад

      Причем тут Цорн? Взятки маленькие давал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4793

      ivany4 48 минут назад

      Интересно, у кого егоров такую информацию насосал?
      А выдает за свою.))
      Где егоров, а где совет директоров. Хоть бы подумали, прежде чем такую чушь перепечатывать.

      1
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      Рейтинг: +2904

      TOMSON 56 минут назад

      33 года Цорну. Реально ****** ещё, а уже такая должность была. О какой успешности в нашей стране можно говорить, если руководят вот такие «золотые» детки 90х?

      1
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      ...
      Рейтинг: +98

      valkam72 > TOMSON 52 минуты назад

      Дадада. У питерской братвы из 90-х получается лучше руководить не только синитом, но и страной. Хахах.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2904

      TOMSON > valkam72 47 минут назад

      Тебе не пох от куда эта братва? Думаешь если у них прописка поменяется тебе как-то перепадёт?

      0
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      ...
      Рейтинг: +98

      valkam72 > TOMSON 22 минуты назад

      И причем тут я?? Золотые детки как раз от братвы 90х.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2904

      TOMSON > valkam72 11 минут назад

      Ты подчёркиваешь, что это «Питерская братва». По мне будь она хоть Хабаровская от этого менее «братвой» она не станет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +98

      valkam72 > TOMSON 5 минут назад

      Пфф. Ещё и минуснул. Сам х.йню какую то написал.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2904

      TOMSON > valkam72 1 минуту назад

      Я не минусовал. Не занимаюсь такой ерундой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2904

      TOMSON > valkam72 15 секунд назад

      А хотя нет минусанул) Сорян не специально) на тебе пару плюсиком если так важно...

      0
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      Рейтинг: +3661

      alarm 1 час назад

      позор хрякам!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4288

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну если в наглую засуживают , что надо сделать ?
      Мешок денег отнести ?
      В стране везде правовой беспредел.
      Футбол олицетворяет жизнь в России.

      0
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      Рейтинг: +3935

      Борат 1 час назад

      На сына Прядкина возлагали надежды, а он их не оправдал ! Только в первые туры свиньям подсуживали!
      Позор рылам ! Гыгы

      3
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      Рейтинг: -1103

      Бoрат > Борат 1 час назад

      Так бывает - я тоже думал мы с тобой навечно , а ты взял и меня на козочек и овечек променял . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +98

      valkam72 > Бoрат 26 минут назад

      Ахаха. Комментарий дня.

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