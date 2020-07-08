Егоров: «На совете директоров Цорну выразили главную претензию: «Спартак» плохо судят»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл главную причину увольнения генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Совет директоров недоволен судейством.

«По моей информации, Томасу на совете директоров по большому счету была предъявлена одна претензия: «Спартак» плохо судят. Об этом после возобновления чемпионата говорил Леонид Федун.

Цорну было предложено стать спортивным директором, но только после назначения нового генерального. Томас хотел вступить в новую должность сразу», – сообщил инсайдер.