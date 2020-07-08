Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом» на полгода

«Кайрат» объявил о подписании контракта с нападающим Вагнером Лавом.
Бразилец заключил с клубом контракт на шесть месяцев с возможностью продления. Вагнер Лав перешел в «Кайрат» свободным агентом.
- После расторжения контракта с «Коринтиансом» игрок мог перейти в ЦСКА.
- По словам агента, в Казахстане игроку сделали более выгодное предложение.
- Футболист выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
Источник: Официальный сайт «Кайрата»