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Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом» на полгода

8 июля 2020, 16:03
2

«Кайрат» объявил о подписании контракта с нападающим Вагнером Лавом.

Бразилец заключил с клубом контракт на шесть месяцев с возможностью продления. Вагнер Лав перешел в «Кайрат» свободным агентом.

  • После расторжения контракта с «Коринтиансом» игрок мог перейти в ЦСКА.
  • По словам агента, в Казахстане игроку сделали более выгодное предложение.
  • Футболист выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

Источник: Официальный сайт «Кайрата»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Вагнер Лав
Комментарии (2)
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кран
1594213478
А потом и домой в ЦСКА!!!
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Kurt Angel
1594223150
после в ЦСКА, уж, вернись, Ваня))
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