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    Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом» на полгода

    «Кайрат» объявил о подписании контракта с нападающим Вагнером Лавом.

    Бразилец заключил с клубом контракт на шесть месяцев с возможностью продления. Вагнер Лав перешел в «Кайрат» свободным агентом.

    • После расторжения контракта с «Коринтиансом» игрок мог перейти в ЦСКА.
    • По словам агента, в Казахстане игроку сделали более выгодное предложение.
    • Футболист выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Кайрата»

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    Сегодня, 16:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +352

      кран 1 час назад

      А потом и домой в ЦСКА!!!

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