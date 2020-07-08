IFAB одобрил правило пяти замен на сезон-2020/21. Каждая лига сама решит, использовать опцию или нет

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за составление правил игры в футбол, разрешит проводить по пять замен за игру в следующем сезоне.
Это правило было введено после паузы в сезоне-2019/20, связанная с пандемией коронавируса.
По задумке ассоциации, это поможет игрокам избежать травм из-за перегрузки и утомления.
По данным источника, IFAB объявит о том, что команды смогут проводить по пять замен за игру в сезоне-2020/21, в ближайшее время.
- Каждая лига или национальная федерация будет самостоятельно принимать решение об использовании этого правила.
Источник: The Athletic