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    IFAB одобрил правило пяти замен на сезон-2020/21. Каждая лига сама решит, использовать опцию или нет

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за составление правил игры в футбол, разрешит проводить по пять замен за игру в следующем сезоне.

    Это правило было введено после паузы в сезоне-2019/20, связанная с пандемией коронавируса.

    По задумке ассоциации, это поможет игрокам избежать травм из-за перегрузки и утомления.

    По данным источника, IFAB объявит о том, что команды смогут проводить по пять замен за игру в сезоне-2020/21, в ближайшее время.

    • Каждая лига или национальная федерация будет самостоятельно принимать решение об использовании этого правила.

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1369

      FENIX-SL 44 минуты назад

      понятно в какой лиге не будет 5 замен
      в лиге где больше всего абсурда и коррупции

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