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    Сарри – о поражении от «Милана»: «У «Юве» были неудачные матчи, и в них мы по делу проигрывали, но сейчас не тот случай»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил причины поражения против «Милана» (2:4) в 31-м туре чемпионата Италии.

    «60 минут мы играли в футбол высочайшего качества. Матч был под нашим контролем, но после – помутнение. Не собираемся зацикливаться на этом поражении, потому что через три дня у нас следующий матч.

    От этого матча возьмем только положительные моменты, а это то, что мы час полностью контролировали матч.

    У нас были неудачные матчи, и в них мы по делу проигрывали, но сейчас не тот случай. Сегодня мы играли хорошо.

    Мы должны сосредоточиться на следующей игре. Эта команда по своим возможностям способна на отличный футбол, и нам нужно развивать это», – заявил Сарри.

    • Туринцы по-прежнему на первом месте в таблице с 75 очками.
    • Отрыв от ближайшего преследователя «Лацио» – семь баллов.

    «Ювентус» пропустил четыре мяча в чемпионате Италии впервые за шесть лет

    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1609

      Dizayner 1 час назад

      кубок просрал, ЛЧ практически тоже, смотри не прошляпь чемпионат, ТРЕНЕР

      0
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      Рейтинг: +432

      Proker 2 часа назад

      Не удача не бывает, бывает как готовится к удачи

      0
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