Сарри – о поражении от «Милана»: «У «Юве» были неудачные матчи, и в них мы по делу проигрывали, но сейчас не тот случай»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил причины поражения против «Милана» (2:4) в 31-м туре чемпионата Италии.

«60 минут мы играли в футбол высочайшего качества. Матч был под нашим контролем, но после – помутнение. Не собираемся зацикливаться на этом поражении, потому что через три дня у нас следующий матч.

От этого матча возьмем только положительные моменты, а это то, что мы час полностью контролировали матч.

У нас были неудачные матчи, и в них мы по делу проигрывали, но сейчас не тот случай. Сегодня мы играли хорошо.

Мы должны сосредоточиться на следующей игре. Эта команда по своим возможностям способна на отличный футбол, и нам нужно развивать это», – заявил Сарри.

Туринцы по-прежнему на первом месте в таблице с 75 очками.

Отрыв от ближайшего преследователя «Лацио» – семь баллов.

«Ювентус» пропустил четыре мяча в чемпионате Италии впервые за шесть лет