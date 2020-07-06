Дзюба: «У нас появился менталитет победителей. Как у «Ювентуса» и «Баварии», которые при любых обстоятельствах выигрывают»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу клуба в чемпионате России.

– Два чемпионства подряд. Прорвало?

– Ну наконец-таки! За все годы вернулось. По-моему, я три раза брал второе место, еще что-то. Наконец-таки сказалась вся эта работа, определенная вера в себя и люди, которые меня окружали. Я безумно благодарен за все, что сейчас происходит. Я безумно рад двум подряд чемпионствам. Мы это сделали, восхитительно.

– Три главных столпа чемпионства?

– Трудно сказать. Прежде всего наша вся команда. У нас очень много добротных, сильных футболистов. И у нас есть определенный костяк, на котором все держится. Все вместе. Все друг другу помогают. Делаем общее дело.

В команде хорошая атмосфера, хорошее понимание сильных качеств друг друга. Очень круто, что у нас появился определенный менталитет победителей. Мы выигрываем даже те матчи, которые складываются неудачно.

Это показатель. Как «Ювентус» и «Бавария», которые при любых обстоятельствах всегда выигрывают. Нам приятно, что удается вытягивать матчи. Мне приятно, что я нахожусь здесь и сейчас. Все это ощущать безумно приятно, – рассказал Дзюба.