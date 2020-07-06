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  • Дзюба: «У нас появился менталитет победителей. Как у «Ювентуса» и «Баварии», которые при любых обстоятельствах выигрывают»

Дзюба: «У нас появился менталитет победителей. Как у «Ювентуса» и «Баварии», которые при любых обстоятельствах выигрывают»

6 июля 2020, 17:42
45

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу клуба в чемпионате России.

– Два чемпионства подряд. Прорвало?

– Ну наконец-таки! За все годы вернулось. По-моему, я три раза брал второе место, еще что-то. Наконец-таки сказалась вся эта работа, определенная вера в себя и люди, которые меня окружали. Я безумно благодарен за все, что сейчас происходит. Я безумно рад двум подряд чемпионствам. Мы это сделали, восхитительно.

– Три главных столпа чемпионства?

– Трудно сказать. Прежде всего наша вся команда. У нас очень много добротных, сильных футболистов. И у нас есть определенный костяк, на котором все держится. Все вместе. Все друг другу помогают. Делаем общее дело.

В команде хорошая атмосфера, хорошее понимание сильных качеств друг друга. Очень круто, что у нас появился определенный менталитет победителей. Мы выигрываем даже те матчи, которые складываются неудачно.

Это показатель. Как «Ювентус» и «Бавария», которые при любых обстоятельствах всегда выигрывают. Нам приятно, что удается вытягивать матчи. Мне приятно, что я нахожусь здесь и сейчас. Все это ощущать безумно приятно, – рассказал Дзюба.

  • «Зенит» выиграл сезон в РПЛ за четыре тура до конца чемпионата.
  • Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата. На его счету 16 мячей.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (45)
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Boeung777
1594047001
Вот когда будете хотя бы на равных играть с вышеупомянутыми Ювентусом и Баварией, тогда можно будет говорить о каком-то менталитете победителя. А так, просто трепло, как обычно.
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morgnul59
1594050181
Лишь бы педикулёз не появился, как у помойного блоховоза
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Бухбух
1594052790
Этот менталитет очень хорошо проявился в осеннем матче с Бенфикой 0:3, когда Азмун перепутал свои ворота с чужими.
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morgnul59
1594054349
Опять победителей с падальщиками перепутал. Ну чё с него взять - книжек не читает
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Йост
1594054733
Газпром - один из спонсоров Лиги чемпионов. Поэтому его еще и не исключают из турнира из-за нарушения фейр плэй, как в свое время наказали Динамо. И кстати, деньги от спонсорства, которые явно пригодились бы стране, идут в карман лучших европейских команд за успешное выступление в турнире Лиги чемпионов, в котором наш славный Зенит никогда не добьется большого успеха.
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Makaweli
1594055001
А в Лиге чемпионов, куда вы свой менталитет прячите?
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морозз
1594055328
И тут бомжа понесло, сравнил Зенит и Баварию...идиот!
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Viper for CSKA
1594059015
Ой, да видели мы ваш менталитет в ЛЧ. Одни понты.
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JTherry
1594063605
у дзюпы появился "менталитет" в раздевалке к заднице Азмуна... вся страна ржала, как шпилил, бедный Милонофф, исстрадался за них))) что-то Бомбардир не "осветил" этой подробности?
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valkam72
1594064124
В ЛЧ шлюбе быстро опустят менталитет победителя. А так они себе в раздевалке поднимали менталитет свой, празднуя чемпионство. Шлюба и азмунка.
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