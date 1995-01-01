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    Дзюба: «У нас появился менталитет победителей. Как у «Ювентуса» и «Баварии», которые при любых обстоятельствах выигрывают»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу клуба в чемпионате России.

    – Два чемпионства подряд. Прорвало?

    – Ну наконец-таки! За все годы вернулось. По-моему, я три раза брал второе место, еще что-то. Наконец-таки сказалась вся эта работа, определенная вера в себя и люди, которые меня окружали. Я безумно благодарен за все, что сейчас происходит. Я безумно рад двум подряд чемпионствам. Мы это сделали, восхитительно.

    – Три главных столпа чемпионства?

    – Трудно сказать. Прежде всего наша вся команда. У нас очень много добротных, сильных футболистов. И у нас есть определенный костяк, на котором все держится. Все вместе. Все друг другу помогают. Делаем общее дело.

    В команде хорошая атмосфера, хорошее понимание сильных качеств друг друга. Очень круто, что у нас появился определенный менталитет победителей. Мы выигрываем даже те матчи, которые складываются неудачно.

    Это показатель. Как «Ювентус» и «Бавария», которые при любых обстоятельствах всегда выигрывают. Нам приятно, что удается вытягивать матчи. Мне приятно, что я нахожусь здесь и сейчас. Все это ощущать безумно приятно, – рассказал Дзюба.

    • «Зенит» выиграл сезон в РПЛ за четыре тура до конца чемпионата.
    • Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата. На его счету 16 мячей.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии22
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      Рейтинг: +4937

      subbotaspartak 15 минут назад

      Мент...Али...Тет...
      Ребус. Ответ знает Бздюба.
      Составлено грубо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1736

      Ганнибал Лектор 18 минут назад

      Нельзя расслабляться! Важно выиграть КР, хорошо войти в новый сезон и успешно выступить в Лиге чемпионов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2155

      Бухбух 24 минуты назад

      Этот менталитет очень хорошо проявился в осеннем матче с Бенфикой 0:3, когда Азмун перепутал свои ворота с чужими.

      2
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      Рейтинг: +900

      Oldtrafford83 28 минут назад

      Главное на ЛЧ свой менталитет сохраните,а то будет опять шляпа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3506

      Давид59 35 минут назад

      Зенит напрягается ровно столько, сколько нужно для победы. А уровень чемпионата у нас слабый. Поэтому так и играем в Европе.

      1
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      Рейтинг: +31

      morgnul59 > Давид59 24 минуты назад

      Зенит напрягается ровно столько, сколько нужно отслюнявить Карасёву для победы, поэтому и уровень чемпионата у нас слабый. А в Европе получаем по щам потому, что привыкли во внутреннем чемпионате играть за счёт судей.

      1
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      Рейтинг: +4885

      alp 48 минут назад

      тонкий троллинг в расчете на разрыв пуканов у некоторых ))

      2
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      Рейтинг: +176

      aleksandr1969 49 минут назад

      Ну раскатали Дзюбу молодцы))) Но с ваших слов остальные команды вообще днище. Ну дак надо отказаться от евро кубков и делу конец!!!!!! Или кто-то видет супер клуб который заменит Зенит? Давайте пишите!!!!

      1
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      Рейтинг: +75

      loko1982 > aleksandr1969 41 минуту назад

      Сочи если и не заменит, но поборется и в след. туре и в след. чемпионате))

      1
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      Рейтинг: +3740

      Борат 53 минуты назад

      Дзюба конечно дурачок, но спишем это на тарасовское воспитание ! Очень стыдно за пищевик ! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +75

      loko1982 > Борат 43 минуты назад

      Судя по тому, что Дзюба с Азмуном вчера в победной раздевалке творил, ему ещё очень долго перевоспитываться после Спартака нужно))

      2
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      Рейтинг: +3740

      Борат > loko1982 25 минут назад

      Да, воспитание среди тарасовских рабов-мужеложцев не прошло бесследно... стыдно за пищевик и за дзюбу ! Гыгы

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      Рейтинг: +31

      morgnul59 1 час назад

      Лишь бы педикулёз не появился, как у помойного блоховоза

      2
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      Рейтинг: +3740

      Борат > morgnul59 24 минуты назад

      Ты почему не на работе ? Иди кб хряков ассенизируй ! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +590

      Олег1204 1 час назад

      У Баварии нет своего вилкова

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