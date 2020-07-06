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    Игроки «Тамбова» за победу над «Спартаком» получили двойные премиальные

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о поощрении команды за гостевую победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ.

    – Что сказали команде после игры?

    – Получилась интересная ситуация: я не смог зайти в раздевалку своей команды после матча. Перед игрой был в «чистой» зоне, но сам матч смотрел с трибуны, поэтому не имел права возвращаться.

    Пришлось звонить и объявить команде двойные премиальные по телефону. Попросил через тренера передать объявление, потому что они это заслужили своей игрой.

    – У вас такое часто практикуется?

    – Очень редко. Настолько редко, что в этом сезоне это первый раз. Я перед «Зенитом» сказал, хотел ребят взбодрить, пообещал двойные премиальные за хороший результат. Но мы проиграли.

    Теперь принципиально не стал перед игрой ничего объявлять. Но за такую игру, которая была в субботу, грех было бы ребят не премировать. Парни вытащили игру исключительно на характере.

    • «Тамбов» обыграл «Спартак» со счетом 3:2.
    • Набрав три очка, команда поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3866

      Дядя Серёжа 4 минуты назад

      Надо так: Бабки перед игрой на стол и все победителю, ничья не пополам, кто сравнял - тому больше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1955

      giluxa1963 39 минут назад

      за такую радость для всех болельщиков страны это даже маловато надо еще свиной шашлык

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