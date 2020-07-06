Игроки «Тамбова» за победу над «Спартаком» получили двойные премиальные

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о поощрении команды за гостевую победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ.

– Что сказали команде после игры?

– Получилась интересная ситуация: я не смог зайти в раздевалку своей команды после матча. Перед игрой был в «чистой» зоне, но сам матч смотрел с трибуны, поэтому не имел права возвращаться.

Пришлось звонить и объявить команде двойные премиальные по телефону. Попросил через тренера передать объявление, потому что они это заслужили своей игрой.

– У вас такое часто практикуется?

– Очень редко. Настолько редко, что в этом сезоне это первый раз. Я перед «Зенитом» сказал, хотел ребят взбодрить, пообещал двойные премиальные за хороший результат. Но мы проиграли.

Теперь принципиально не стал перед игрой ничего объявлять. Но за такую игру, которая была в субботу, грех было бы ребят не премировать. Парни вытащили игру исключительно на характере.