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  • Игроки «Тамбова» за победу над «Спартаком» получили двойные премиальные

Игроки «Тамбова» за победу над «Спартаком» получили двойные премиальные

6 июля 2020, 12:43
5

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о поощрении команды за гостевую победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ.

– Что сказали команде после игры?

– Получилась интересная ситуация: я не смог зайти в раздевалку своей команды после матча. Перед игрой был в «чистой» зоне, но сам матч смотрел с трибуны, поэтому не имел права возвращаться.

Пришлось звонить и объявить команде двойные премиальные по телефону. Попросил через тренера передать объявление, потому что они это заслужили своей игрой.

– У вас такое часто практикуется?

– Очень редко. Настолько редко, что в этом сезоне это первый раз. Я перед «Зенитом» сказал, хотел ребят взбодрить, пообещал двойные премиальные за хороший результат. Но мы проиграли.

Теперь принципиально не стал перед игрой ничего объявлять. Но за такую игру, которая была в субботу, грех было бы ребят не премировать. Парни вытащили игру исключительно на характере.

  • «Тамбов» обыграл «Спартак» со счетом 3:2.
  • Набрав три очка, команда поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов
Комментарии (5)
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giluxa1963
1594029009
за такую радость для всех болельщиков страны это даже маловато надо еще свиной шашлык
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Дядя Серёжа
1594031090
Надо так: Бабки перед игрой на стол и все победителю, ничья не пополам, кто сравнял - тому больше.
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ivany4
1594033262
Опять Спартак занимается благотворительностью.)) Хоть кому-то радость от такой игры.(((
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morgnul59
1594050542
Получили от Газпрома ? Могли бы за такой подвиг и тройные с Медведева потребовать
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Каратель помойников
1594238240
Смеху ек года
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