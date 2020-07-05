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    Семак стал дедушкой. «Зенит» сегодня может оформить чемпионство

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой. Об этом в инстаграме сообщила его супруга Анна.

    «Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!» – написала Анна Семак.

    • Тренер находится в Краснодаре, где в 20:30 по Москве «Зенит» начнет матч 26-го тура РПЛ против местной команды.
    • В случае победы «Зенит» оформит второе подряд чемпионство.
    • Семак – многодетный отец.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: инстаграм Анны Семак

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    05.07.2020 13:50
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    Комментарии32
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      Рейтинг: -688

      valkam72 5 июля 2020, 21:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Семак стал дедулей благодаря приемному н.и.геру, который вдул питербуржанке и родился очередной алармик.

      -13
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    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 5 июля 2020, 19:53

      ну точно выйграют!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 5 июля 2020, 17:31

      А если ребенок родился у приемного сына/дочери? Тоже считается что дедушкой стал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      suсhаra-2013 > Из Твери Леха 5 июля 2020, 18:47

      В двери все такие тупорылые ?

      6
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      Рейтинг: +569

      semm 5 июля 2020, 16:45

      Богданычу наши поздравления, а Зениту собранности и лёгкого мяча!

      2
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      Рейтинг: +67

      suсhаra-2013 5 июля 2020, 16:44

      Мусаев сегодня раздвинет булки и станет бабушкой

      9
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Cleaner 5 июля 2020, 17:23

      Своим опытом делится.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июля 2020, 15:29

      Команда должна поздравить своего тренера С.Семака победой сегодня.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 5 июля 2020, 15:23

      Даже если не сегодня, но Зенит станет чемпионом

      2
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 5 июля 2020, 15:14

      Поздравляю! Такой молодой и уже дед.

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 5 июля 2020, 15:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поздравляю, но чемпионство в Краснодаре- это хренушки!

      -9
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      ...
      Рейтинг: +67

      suсhаra-2013 > sochi-2013 5 июля 2020, 17:06

      Твою краснодЫрскую петушатню даже зенитовский фарм-клуб из Сучи недавно драл насухую, а уж сам Зенит и подавно разорвёт, как использованную прокладку. Ха-ха-ха

      6
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > suсhаra-2013 5 июля 2020, 17:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не кукарекай! У тебя все комменты вокруг твоих фантазий. Приятное (для тебя) вспоминаешь?

      -5
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      Рейтинг: +67

      suсhаra-2013 > sochi-2013 5 июля 2020, 18:12

      Прошм@ндёвка краснодЫрская, готовься заглатывать поглубже . Сегодня твоих телят-рахитов будут загонять под плинтус )))))

      5
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      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > suсhаra-2013 5 июля 2020, 18:21

      Ты под чем?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 > suсhаra-2013 5 июля 2020, 18:49

      Из какой дыры ты выполз?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > suсhаra-2013 5 июля 2020, 19:55

      С петушком ты согласился! Смотрю- всю вашу петушатню разворошил- по 100 минусов за полчаса. Чушкари, продолжайте петушится . Вы не только геи, но и 3.14дарасы!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > InterMilLano1908 5 июля 2020, 19:56

      Вопрос не правильный. Под КЕМ?

      -2
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      ...
      Рейтинг: -78

      Kurt Angel > InterMilLano1908 5 июля 2020, 21:38

      он под ленью.
      На аботу не берут ( ни физически. ни умственно не годен), инвалидность за тупость пока не дают. Вот он и под ленью существует в позорном питере(

      -2
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      Рейтинг: -78

      Kurt Angel > sochi-2013 5 июля 2020, 22:21

      прикинь, у него несколько десятков аккаунтов.
      Парню мамка за инет платит, а он время проводит тут. Веселится. Всем минусы ставит.
      Насколько можно быть таким ущербным?
      Жаль, что среди нас. русских, есть эти ********.
      Сочи успехов

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      Kurt Angel > Янвapь 69 6 июля 2020, 09:38

      начали заниматься - минусы ставить?
      Занймись лучше своей жизнью, конченный клавиатурный задрот

      0
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      ...
      Рейтинг: -78

      Kurt Angel > Янвapь 69 6 июля 2020, 09:39

      так у вас нет национальностей? Сильное заявление. И, слава Богу, что отказываетесь называться русскими.
      Хоть что-то правильное в вашем пед-обществе приняли верное.
      Хотя, чуть что, сразу же за помощью "россиян" побежите. Типичные гомики
      За мультиаккаунтинг, напомни. какие санцкии?

      0
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      Рейтинг: -78

      Kurt Angel > Янвapь 69 7 июля 2020, 17:40

      ну че, заниматель, половину аккаунтов в бан отправили? Строгай новые. Че сидишь без дела
      Или рыдаешь и скулишь, ничтожество?

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 5 июля 2020, 14:37

      Дело хорошее, поздравляю... Здоровья всем!

      2
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