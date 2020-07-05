Семак стал дедушкой. «Зенит» сегодня может оформить чемпионство

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой. Об этом в инстаграме сообщила его супруга Анна.
«Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!» – написала Анна Семак.
- Тренер находится в Краснодаре, где в 20:30 по Москве «Зенит» начнет матч 26-го тура РПЛ против местной команды.
- В случае победы «Зенит» оформит второе подряд чемпионство.
- Семак – многодетный отец.
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Источник: инстаграм Анны Семак