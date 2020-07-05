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  • Семак стал дедушкой. «Зенит» сегодня может оформить чемпионство

Семак стал дедушкой. «Зенит» сегодня может оформить чемпионство

5 июля 2020, 13:50
32

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой. Об этом в инстаграме сообщила его супруга Анна.

«Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!» – написала Анна Семак.

  • Тренер находится в Краснодаре, где в 20:30 по Москве «Зенит» начнет матч 26-го тура РПЛ против местной команды.
  • В случае победы «Зенит» оформит второе подряд чемпионство.
  • Семак – многодетный отец.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Анны Семак
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Семак Сергей
Комментарии (32)
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Cubinec1989
1593947201
Надеюсь Краснодар сможет поздравить парой-тройкой безответных голов, в ворота Зенита)
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plehanov6
1593947264
Поздравляю! От всей души! Сам, пять лет назад, испытал это чувство, в первый раз! Но чемпионами, в этом туре, вам не стать!!!
Ответить
Kollljan
1593947798
В оставшихся пяти матчах, включая сегодняшний, нам нужно 3 очка. Пять "матчболов" у нас. Сегодня первый.
Ответить
absent32
1593948958
отличная мотивация всего состава на сегодняшнюю победу в чемпионате)))
Ответить
sochi-2013
1593951168
Поздравляю, но чемпионство в Краснодаре- это хренушки!
Ответить
vladimir-7
1593952147
Команда должна поздравить своего тренера С.Семака победой сегодня.
Ответить
suсhаra-2013
1593956684
Мусаев сегодня раздвинет булки и станет бабушкой
Ответить
semm
1593956757
Богданычу наши поздравления, а Зениту собранности и лёгкого мяча!
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Из Твери Леха
1593959487
А если ребенок родился у приемного сына/дочери? Тоже считается что дедушкой стал?
Ответить
valkam72
1593975317
Семак стал дедулей благодаря приемному н.и.геру, который вдул питербуржанке и родился очередной алармик.
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