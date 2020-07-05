Семак стал дедушкой. «Зенит» сегодня может оформить чемпионство

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой. Об этом в инстаграме сообщила его супруга Анна.

«Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!» – написала Анна Семак.

Тренер находится в Краснодаре, где в 20:30 по Москве «Зенит» начнет матч 26-го тура РПЛ против местной команды.

В случае победы «Зенит» оформит второе подряд чемпионство.

Семак – многодетный отец.