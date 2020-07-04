Арбитр Федотов: «Пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Тамбовом» – бред. Это выдуманный 11-метровый»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение главного арбитра матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – «Тамбов» Владимира Москалева назначить пенальти в пользу хозяев. Его реализовал Зелимхан Бакаев.
«Момент с назначением пенальти в ворота «Тамбова» — полный бред. Защитник гостей пытается сыграть в мяч, нападающий же не пытается сыграть в мяч, а идeт в защитника. Это выдуманный одиннадцатиметровый удар для «Спартака». За что там жeлтую показали игроку «Тамбова»? Грубой игры там нет.
Что касается момента с падением Александра Соболева, он ещe должен быть рад, что ему жeлтую за симуляцию не показали», – считает эксперт.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
- «Спартак» в случае победы останется в таблице шестым.
Источник: «Чемпионат»