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  • Арбитр Федотов: «Пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Тамбовом» – бред. Это выдуманный 11-метровый»

Арбитр Федотов: «Пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Тамбовом» – бред. Это выдуманный 11-метровый»

4 июля 2020, 19:42
12

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение главного арбитра матча 26-го тура РПЛ «Спартак»«Тамбов» Владимира Москалева назначить пенальти в пользу хозяев. Его реализовал Зелимхан Бакаев.

«Момент с назначением пенальти в ворота «Тамбова» — полный бред. Защитник гостей пытается сыграть в мяч, нападающий же не пытается сыграть в мяч, а идeт в защитника. Это выдуманный одиннадцатиметровый удар для «Спартака». За что там жeлтую показали игроку «Тамбова»? Грубой игры там нет.

Что касается момента с падением Александра Соболева, он ещe должен быть рад, что ему жeлтую за симуляцию не показали», – считает эксперт.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • «Спартак» в случае победы останется в таблице шестым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Федотов Игорь Москалев Владимир
Комментарии (12)
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vsespartak01
1593881764
едотов это кто?правильно!полный бред!
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Томик
1593883670
Федотов, иди в жопу.
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СвинкаСправедливости
1593883702
Федотов , иди *****! Я тебе это на канале напишу ещё.
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алдан2014
1593883966
Не любит этот Федотов Спартак.Может ему девушка в красно-белом отказала в детстве?
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Hektor 84
1593884227
А так же отмененный гол Спартака тоже бред
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53768234561
1593885847
Если делaете ставки -> portal-bets.ru
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житель СПб
1593887963
Да, действительно спорное решение... И оно повлияло на всю последующую игру и на судейство - но уже не в пользу Спартака.
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paracetamol
1593891964
Согласен. Там и мяча-то рядом не было!
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Axe111
1593900194
Позорище
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Play
1593927764
Ну Федотов ничего другого и не скажет никогда. Ларссон не добрался до мяча, но защитник летит двумя ногами вперёд и сбивает его, это что не нарушение? Я не видел в правилах пункта, что если футболист не владеет мячом, то его можно бить по ногам и это не будет нарушение.
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