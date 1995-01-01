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    Арбитр Федотов: «Пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Тамбовом» – бред. Это выдуманный 11-метровый»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение главного арбитра матча 26-го тура РПЛ «Спартак»«Тамбов» Владимира Москалева назначить пенальти в пользу хозяев. Его реализовал Зелимхан Бакаев.

    «Момент с назначением пенальти в ворота «Тамбова» — полный бред. Защитник гостей пытается сыграть в мяч, нападающий же не пытается сыграть в мяч, а идeт в защитника. Это выдуманный одиннадцатиметровый удар для «Спартака». За что там жeлтую показали игроку «Тамбова»? Грубой игры там нет.

    Что касается момента с падением Александра Соболева, он ещe должен быть рад, что ему жeлтую за симуляцию не показали», – считает эксперт.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • «Спартак» в случае победы останется в таблице шестым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3704

      Hektor 84 48 минут назад

      А так же отмененный гол Спартака тоже бред

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      Рейтинг: +2654

      алдан2014 52 минуты назад

      Не любит этот Федотов Спартак.Может ему девушка в красно-белом отказала в детстве?

      1
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      Рейтинг: +966

      СвинкаСправедливости 56 минут назад

      Федотов , иди *****! Я тебе это на канале напишу ещё.

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      Рейтинг: +2821

      Томик 57 минут назад

      Федотов, иди в жопу.

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      Рейтинг: +393

      arrivalgist 1 час назад

      Однозначно!

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      Рейтинг: +606

      vsespartak01 1 час назад

      едотов это кто?правильно!полный бред!

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