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  • Арбитр Федотов – о двухматчевой дисквалификации Зобнина: «Спартаку» нужно перекреститься и сказать спасибо»

Арбитр Федотов – о двухматчевой дисквалификации Зобнина: «Спартаку» нужно перекреститься и сказать спасибо»

3 июля 2020, 22:59
26

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил решение КДК РФС дисквалифицировать на два матча полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. По мнению эксперта, комитет мог дать спартаковцу и больше игр.

«Два матча Зобнину дали по той причине, что ЦСКА не сообщил о травме Ивана Облякова после этого удара. Если бы они сообщили о травме, то это было бы минимум три матча дисквалификации. Обляков остался на поле, травму не получил. Но на один матч его не могли дисквалифицировать. Решение принимается по электронному протоколу, смотрят, как судья описал этот момент.

Это было умышленное действие, а не борьба за мяч, агрессивное поведение. Вообще, это три игры дисквалификации, но ЦСКА не подал на травму. Так что «Спартаку» надо сказать спасибо ЦСКА — если бы не они, срок дисквалификации был бы больше — от трeх до шести игр дисквалификации. Обжаловать «Спартак» это не может, им нужно перекреститься и сказать спасибо, что Зобнина не будет всего две игры», – сказал Федотов.

  • Зобнин пропустит матчи с «Тамбовом» и «Локомотивом».
  • Полузащитник в сезоне РПЛ провел 22 матча, забил гол.
  • «Спартак» в таблице идет шестым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зобнин Роман Обляков Иван Федотов Игорь
Комментарии (26)
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NewLife
1593807793
Чемпионат и Бомбпрдир дают трибуну этому хейтеру Спартака, чтобы он своей пургой дополнял вой синитовских шавок. Если он так уверен в правильности своей позиции, сказал бы открыто для всех: КДК - некомпетентное говно, ведь это следует из его высера корреспонденту Чемпионата. Но он будет гнать на Спартак, а не на КДК, а то на срачтв перестанут звать.
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CSKA №1
1593808011
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general.lizyukov
1593812171
а у Облякова травма-то есть? а то на повторе театр одного актера, что не уменьшает вину Зобнина
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Томик
1593815819
Может быть уже кто-нибудь из судей обратит внимание на стиль игроков ЦСКА? Я далёк от мысли, что их специально учат удалять игроков соперника, но... Чалов получил по морде, после того, как толкнул в спину защитника. В сторону Облякова Зобнин отмахнуся(кстати так и не показали попал или нет), после того, как тот подбежал к Роме, не владеющему мячом, в центре поля и ТОЛКНУЛ В СПИНУ. В предыдущем матче, тот же принципиальный донельзя Карасёв удалил Понсе после симуляции Карпова. Во всех трёх случаях - неспортивное поведение со стороны игроков ЦСКА. Может быть перестанем сортировать нарушения правил на значимые и нет? Совсем ух..ли уже! А самый потерпевший в этой ситуации - Карасёв. Он, видимо, получил тяжёлую психологическую травму, увидев как Зобнин ручкой махнул.
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алдан2014
1593819450
Гончаренко научил своих подопечных подлости на поле,провокациям,мелким нарушениям которые не видит судья.Получается Зобнин от природной злобы ,ни за что втащил армейцу.А почему никто не рассматривает почему?И эта практика у коней не первый матч.Неспортивно по крайней мере.Я не обеляю игрока Спартака,не должен игрок сборной до такого опускаться.Но повторюсь,Рому довели до грубости специально, сто процентов по указанию тренера Гончаренко.Так как Зобнин был лучшим на поле.Вот и вывели из игры.
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ivany4
1593821387
Решение принимается по электронному протоколу, смотрят, как судья описал этот момент.... А посмотреть все эпизоды матча с участием Зобнина, не судьба??? И это в век технического прогресса.))) Нам нужен ВАР, что бы гвозди забивать?!?! КДК РФС как дикари. А Федотов полную чушь несет. А если бы, да кабы....
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Romio-xxx
1593827277
Перед этой отмашкой Обляков же в спину его подтолкнул из под тишка,никто этого не видел???
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Соарес
1593839876
Обляков сам крысенышь сзади подошёл к игроку без мяча и скорее всего спровоцировал
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rash1959
1593842853
Алё, быФший судья, это как понимать: "ЦСКА не сообщил о травме..." и "...обляков травму не получил"? Поэтому ты и быФший. А КаДыК не рассмотрел сколько лупили Зобнина за игру?
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Freyd
1593849181
плохо судил судья что Зобнину весь матч прилетало
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