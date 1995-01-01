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    Арбитр Федотов – о двухматчевой дисквалификации Зобнина: «Спартаку» нужно перекреститься и сказать спасибо»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил решение КДК РФС дисквалифицировать на два матча полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. По мнению эксперта, комитет мог дать спартаковцу и больше игр.

    «Два матча Зобнину дали по той причине, что ЦСКА не сообщил о травме Ивана Облякова после этого удара. Если бы они сообщили о травме, то это было бы минимум три матча дисквалификации. Обляков остался на поле, травму не получил. Но на один матч его не могли дисквалифицировать. Решение принимается по электронному протоколу, смотрят, как судья описал этот момент.

    Это было умышленное действие, а не борьба за мяч, агрессивное поведение. Вообще, это три игры дисквалификации, но ЦСКА не подал на травму. Так что «Спартаку» надо сказать спасибо ЦСКА — если бы не они, срок дисквалификации был бы больше — от трeх до шести игр дисквалификации. Обжаловать «Спартак» это не может, им нужно перекреститься и сказать спасибо, что Зобнина не будет всего две игры», – сказал Федотов.

    • Зобнин пропустит матчи с «Тамбовом» и «Локомотивом».
    • Полузащитник в сезоне РПЛ провел 22 матча, забил гол.
    • «Спартак» в таблице идет шестым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +685

      NewLife 1 минуту назад

      Чемпионат и Бомбпрдир дают трибуну этому хейтеру Спартака, чтобы он своей пургой дополнял вой синитовских шавок. Если он так уверен в правильности своей позиции, сказал бы открыто для всех: КДК - некомпетентное говно, ведь это следует из его высера корреспонденту Чемпионата. Но он будет гнать на Спартак, а не на КДК, а то на срачтв перестанут звать.

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