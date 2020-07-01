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    Сане будет выступать за «Баварию» под десятым номером

    Новичок «Баварии» Лерой Сане выбрал себе игровой номер в мюнхенской команде.

    24-летний футболист отдал предпочтение «десятке», которая освободится по окончании сезона.

    Сейчас десятый номер принадлежит полузащитнику Филиппе Коутиньо, арендованному у «Барселоны».

    • Сане заключил с «Баварией» пятилетний контракт.
    • Сумма трансфера составила 49 миллионов евро плюс бонусы.
    • До возвращения в Германию игрок четыре сезона защищал цвета «Манчестер Сити».

    Сане: «Хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов»

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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