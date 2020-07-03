Сане будет выступать за «Баварию» под десятым номером

Новичок «Баварии» Лерой Сане выбрал себе игровой номер в мюнхенской команде.

24-летний футболист отдал предпочтение «десятке», которая освободится по окончании сезона.

Сейчас десятый номер принадлежит полузащитнику Филиппе Коутиньо, арендованному у «Барселоны».

Сане заключил с «Баварией» пятилетний контракт.

Сумма трансфера составила 49 миллионов евро плюс бонусы.

До возвращения в Германию игрок четыре сезона защищал цвета «Манчестер Сити».

Сане: «Хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов»