Сане будет выступать за «Баварию» под десятым номером

Новичок «Баварии» Лерой Сане выбрал себе игровой номер в мюнхенской команде.
24-летний футболист отдал предпочтение «десятке», которая освободится по окончании сезона.
Сейчас десятый номер принадлежит полузащитнику Филиппе Коутиньо, арендованному у «Барселоны».
- Сане заключил с «Баварией» пятилетний контракт.
- Сумма трансфера составила 49 миллионов евро плюс бонусы.
- До возвращения в Германию игрок четыре сезона защищал цвета «Манчестер Сити».
Сане: «Хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов»
Источник: Официальный сайт «Баварии»