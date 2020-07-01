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    Сане: «Хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов»

    Полузащитник Лерой Сане дал первый комментарий после перехода из «Манчестер Сити» в «Баварию».

    «Бавария» – очень большой клуб, который ставит перед собой большие цели, эти цели подходят и мне. Я в предвкушении нового вызова и жду не дождусь начала тренировок вместе с командой.

    С Ханси Фликом я знаком еще со сборной U21, у нас очень хорошие отношения. Я хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов», – заявил игрок.

    • Сане выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года.
    • В составе «Сити» Лерой сыграл в 135 матчах, забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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