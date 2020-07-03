Сане: «Хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов»

Полузащитник Лерой Сане дал первый комментарий после перехода из «Манчестер Сити» в «Баварию».
«Бавария» – очень большой клуб, который ставит перед собой большие цели, эти цели подходят и мне. Я в предвкушении нового вызова и жду не дождусь начала тренировок вместе с командой.
С Ханси Фликом я знаком еще со сборной U21, у нас очень хорошие отношения. Я хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов», – заявил игрок.
- Сане выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года.
- В составе «Сити» Лерой сыграл в 135 матчах, забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.
Источник: Официальный сайт «Баварии»