Сане: «Хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов»

Полузащитник Лерой Сане дал первый комментарий после перехода из «Манчестер Сити» в «Баварию».

«Бавария» – очень большой клуб, который ставит перед собой большие цели, эти цели подходят и мне. Я в предвкушении нового вызова и жду не дождусь начала тренировок вместе с командой.

С Ханси Фликом я знаком еще со сборной U21, у нас очень хорошие отношения. Я хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов», – заявил игрок.