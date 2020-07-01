Директор «Тамбова» Худяков – о поражении от «Зенита»: «Невезение. Ребята старались, бились»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Гости добыли победу на 91-й минуте.

«Идeт невезение. Ребята — молодцы. Они старались, бились. В концовке теряем концентрацию и получаем. Никогда руки не опускал, уверен, что всe будет хорошо. Выберемся из этой ситуации», – сказал Худяков.