Директор «Тамбова» Худяков – о поражении от «Зенита»: «Невезение. Ребята старались, бились»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Гости добыли победу на 91-й минуте.
«Идeт невезение. Ребята — молодцы. Они старались, бились. В концовке теряем концентрацию и получаем. Никогда руки не опускал, уверен, что всe будет хорошо. Выберемся из этой ситуации», – сказал Худяков.
- «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
- «Тамбов» занимает 14-ю строчку.
- В следующем туре тамбовчане сыграют со «Спартаком» (4 июля).
Источник: «Чемпионат»