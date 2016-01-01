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    Директор «Тамбова» Худяков – о поражении от «Зенита»: «Невезение. Ребята старались, бились»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков дал комментарий после матча 25-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2). Гости добыли победу на 91-й минуте.

    «Идeт невезение. Ребята — молодцы. Они старались, бились. В концовке теряем концентрацию и получаем. Никогда руки не опускал, уверен, что всe будет хорошо. Выберемся из этой ситуации», – сказал Худяков.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
    • «Тамбов» занимает 14-ю строчку.
    • В следующем туре тамбовчане сыграют со «Спартаком» (4 июля).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2083

      житель СПб 17 минут назад

      Никакого невезения не было. Просто Вам нечего было противопоставить Зениту - даже автобуса не было приличного... Очень повезло, что Зенит был ленив, и счет - не 10-1, как после известной игры.

      0
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      Рейтинг: +6079

      paracetamol 1 час назад

      Молодцы, не спорю, да только класс несопоставим!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +818

      Semenycch 1 час назад

      Невезение? Это левый пенальти невезение?

      2
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      Рейтинг: +1679

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Надо не биться, а играть в футбол

      1
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