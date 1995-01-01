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    Скира: «Сделка по переходу Сане в «Баварию» согласована»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане вскоре официально станет игроком «Баварии». Детали согласованы.

    «Сделка готова! Лерой Сане переходит в «Баварию». Агент Фали Рамадани договорился. Будет подписан контракт на пять лет. Все согласовано!» – написал Николо Скира.

    • 24-летний Сане стоит на рынке 80 миллионов евро.
    • «Бавария» – действующий чемпион Германии.
    • До «Сити» Сане выступал в Германии за «Шальке».

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (74,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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