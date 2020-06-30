Скира: «Сделка по переходу Сане в «Баварию» согласована»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане вскоре официально станет игроком «Баварии». Детали согласованы.
«Сделка готова! Лерой Сане переходит в «Баварию». Агент Фали Рамадани договорился. Будет подписан контракт на пять лет. Все согласовано!» – написал Николо Скира.
- 24-летний Сане стоит на рынке 80 миллионов евро.
- «Бавария» – действующий чемпион Германии.
- До «Сити» Сане выступал в Германии за «Шальке».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (74,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.