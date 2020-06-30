Скира: «Сделка по переходу Сане в «Баварию» согласована»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане вскоре официально станет игроком «Баварии». Детали согласованы.

«Сделка готова! Лерой Сане переходит в «Баварию». Агент Фали Рамадани договорился. Будет подписан контракт на пять лет. Все согласовано!» – написал Николо Скира.