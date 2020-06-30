Уткин: «У Гончаренко правда испорчены отношения с Акинфеевым»

Видеоблогер Василий Уткин рассказал об отношениях главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и вратаря Игоря Акинфеева. Они испорчены.

«Я дал понять из своей программы, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым, что правда. Они испорчены не потому, что в преддверии матча с «Зенитом» (0:4) один на другого покрошил батон. Это все накапливается.

Футбольная команда – не клуб друзей. Люди работают вместе. Не может быть такого, чтобы все были друзьями. Такое бывает только тогда, когда команда выигрывает», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».