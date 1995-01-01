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    Уткин: «У Гончаренко правда испорчены отношения с Акинфеевым»

    Видеоблогер Василий Уткин рассказал об отношениях главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и вратаря Игоря Акинфеева. Они испорчены.

    «Я дал понять из своей программы, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым, что правда. Они испорчены не потому, что в преддверии матча с «Зенитом» (0:4) один на другого покрошил батон. Это все накапливается.

    Футбольная команда – не клуб друзей. Люди работают вместе. Не может быть такого, чтобы все были друзьями. Такое бывает только тогда, когда команда выигрывает», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    • Акинфеев недоволен, что ЦСКА решил оставить Гончаренко после его заявления об уходе.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.
    • Команда не побеждает в РПЛ с ноября.

    Источник: ютуб-канал «Эхо Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1908

      giluxa1963 4 минуты назад

      не тянет Гончаренко как тренер сильной команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +480

      АКМ-74У 17 минут назад

      Уткин - стукач. Впрочем, на эхе такие все.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1270

      koli4ka 22 минуты назад

      они бы лучше не батон раздора крошили,а тесто сплоченности в команде месили...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +423

      Spinorr 28 минут назад

      Да, похоже Игорь не простил Ганчаренко попытку подписать Джанаева!

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