Уткин: «У Гончаренко правда испорчены отношения с Акинфеевым»

не тянет Гончаренко как тренер сильной команды
Видеоблогер Василий Уткин рассказал об отношениях главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и вратаря Игоря Акинфеева. Они испорчены.
«Я дал понять из своей программы, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым, что правда. Они испорчены не потому, что в преддверии матча с «Зенитом» (0:4) один на другого покрошил батон. Это все накапливается.
Футбольная команда – не клуб друзей. Люди работают вместе. Не может быть такого, чтобы все были друзьями. Такое бывает только тогда, когда команда выигрывает», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
- Акинфеев недоволен, что ЦСКА решил оставить Гончаренко после его заявления об уходе.
- ЦСКА в таблице идет пятым.
- Команда не побеждает в РПЛ с ноября.