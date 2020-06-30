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  • Уткин: «У Гончаренко правда испорчены отношения с Акинфеевым»

Уткин: «У Гончаренко правда испорчены отношения с Акинфеевым»

30 июня 2020, 12:54
19

Видеоблогер Василий Уткин рассказал об отношениях главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и вратаря Игоря Акинфеева. Они испорчены.

«Я дал понять из своей программы, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым, что правда. Они испорчены не потому, что в преддверии матча с «Зенитом» (0:4) один на другого покрошил батон. Это все накапливается.

Футбольная команда – не клуб друзей. Люди работают вместе. Не может быть такого, чтобы все были друзьями. Такое бывает только тогда, когда команда выигрывает», – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

  • Акинфеев недоволен, что ЦСКА решил оставить Гончаренко после его заявления об уходе.
  • ЦСКА в таблице идет пятым.
  • Команда не побеждает в РПЛ с ноября.

Источник: ютуб-канал «Эхо Спорт»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Акинфеев Игорь Гончаренко Виктор
Комментарии (19)
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Spinorr
1593511419
Да, похоже Игорь не простил Ганчаренко попытку подписать Джанаева!
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koli4ka
1593511749
они бы лучше не батон раздора крошили,а тесто сплоченности в команде месили...
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АКС-74У
1593512077
Уткин - стукач. Впрочем, на эхе такие все.
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giluxa1963
1593512853
не тянет Гончаренко как тренер сильной команды
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моэм
1593515709
Когда постаревший Касильяс , будучи большим "авторитетом" в Реале "покатил бочку" на тренера , его убрали на раз , поскольку это грозило развалом игры...здесь также , учитывая огромное влияние Акинфеева на команду , надо было убирать или Акинфеева или Ганчаренко ещё осенью...нынешний геморрой в ЦСКА - результат половинчатого решения , вернее сказать уход от решения вопроса...здесь мне понравилось поведение Калачёва , тоже имевшего большой авторитет в Ростове , который безропотно принимал все решения Карпина , не занимался интригами , поставив интересы команды выше своих амбиций, наоборот делая всё для сохранения внутрикомандного климата...что достойно уважения...одно слово ; в Ростове МУЖИКИ!!!
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САДЫЧОК
1593517277
Всё намного проще ! Гончаренко слабый тренер ! Как только его заменят-всё будет хорошо !
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paracetamol
1593518842
Заткните вы эту поганую утку!
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Олег1204
1593520506
Такая же ситуация была Слуцкий Дзагоев и Акинфеев, но Гирер дал понять игрокам что не их дело решать кто будет тренировать и управлять клубом. В итоге Слуцкий вроде как даже пару чемпионств выиграл. А так не очень красиво со стороны Игоря, и так тяжело, а тут ещё вроде как легенда, но ничего хорошего конкретно для клуба это не несёт
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vladimir-7
1593526617
Вася, испорчены отношения вратаря И.Акинфеева и главного тренера В.Ганчаренко, это твои предположения или есть какие-то основания? Расскажи нам подробнее о крошках батона.
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Hektor 84
1593531506
А где доказательства? Больше похоже на пьяный бред утки
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