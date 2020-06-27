РПЛ. «Спартак» и «Уфа» голов не забили

«Спартак» в 24-м туре РПЛ не справился с «Уфой». На 88-й минуте судья после просмотра видео отменил гол Александра Соболева.

Москвичи отстают от зоны Лиги Европы на четыре очка. Уфимцы благодаря очку поднялись на седьмую строчку.

Лучшим игроком встречи признали Александра Беленова. Это его 12-й сухой матч в сезоне.

В последних четырех матчах «Уфа» пропустила один гол.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Голосов, 84), Рассказов, Маслов, Жиго, Гапонов, Зобнин (Маркитесов, 90+3), Бакаев (Умяров, 64), Крал, Понсе (Мирзов, 84), Ларссон (Соболев, 63).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Терентьев, 90+5), Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Карп, Урунов (Гиоргобиани, 81), Козлов (Голубев, 46), Агаларов (Бизяк, 46).

Предупреждения: Маслов, 43; Крал, 80 – Неделчару, 16; Табидзе, 44.

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