Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    РПЛ. «Спартак» и «Уфа» голов не забили

    «Спартак» в 24-м туре РПЛ не справился с «Уфой». На 88-й минуте судья после просмотра видео отменил гол Александра Соболева.

    Москвичи отстают от зоны Лиги Европы на четыре очка. Уфимцы благодаря очку поднялись на седьмую строчку.

    Лучшим игроком встречи признали Александра Беленова. Это его 12-й сухой матч в сезоне.

    В последних четырех матчах «Уфа» пропустила один гол.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Спартак (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Спартак»: Максименко, Ещенко (Голосов, 84), Рассказов, Маслов, Жиго, Гапонов, Зобнин (Маркитесов, 90+3), Бакаев (Умяров, 64), Крал, Понсе (Мирзов, 84), Ларссон (Соболев, 63).

    «Уфа»: Беленов, Сухов (Терентьев, 90+5), Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Карп, Урунов (Гиоргобиани, 81), Козлов (Голубев, 46), Агаларов (Бизяк, 46).

    Предупреждения: Маслов, 43; Крал, 80 – Неделчару, 16; Табидзе, 44.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Комментарии236
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1664

      afw13 2 минуты назад

      очень стыдно за бората, он своего пуделя постоянно недо£бывает, аларм жалуется что ему его пере£бывать приходится(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3565

      Борат 25 минут назад

      Хряки ещё не один стул прожгут своими горящими пердаками !
      Очень стыдно за этих рылов !
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +866

      Puddle 1 час назад

      Как же хрюны раскукарекались на ветке. Ужос!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1664

      afw13 > Puddle 6 минут назад

      и не говори, у бората аж шоколадный глаз задымился от натуги, рвёт и мечет, очень стыдно за него!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3565

      Борат 1 час назад

      Очень стыдно за пищевик!
      Гыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Dinamikk > Борат 1 час назад

      нарожали дибилоидов гыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      zlopixatel > Борат 1 час назад

      Кончик пришел, рейтинг поднял) Жаль сам не поднялся)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -313

      Аденн > Борат 1 час назад

      стыдно за твою мамку сучку панельную и безбородова.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      zlopixatel 1 час назад

      Предлагаю назвать нынешнее Ничто - Зенит чемпионат России по футболу. Смысла чемпионату только добавит, а зрелищность не упадёт

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      Из Твери Леха 1 час назад

      А чего система пересечения мяча ленточки ворот не сработала что ли?))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5076

      JTherry > Из Твери Леха 1 час назад

      в РПЛ нет системы определения гола, ее предлагал Будогосский купить вместо ВАР, но купили ВАР, менее дорогой (система определения гола стоит 15 млн. евро в год, аренда), вот и определяют все моменты "на глазок"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13713

      vka1970 1 час назад

      Газпром зло.Это всё что надо знать про наш футбол.
      Все кто хочет жить при правовом беспределе в нашей стране,вперёд на обнуление.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Streight 2 часа назад

      Разве вратарь не должен зафиксировать мяч обеими руками, чтобы эпизод был завершён? Ну что за ****изм. Мяч полностью пересёк линию вратарской. Нет слов.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +822

      Alex Flash 2 часа назад

      Забитый гол долго смотрели и отменили. А когда Беленов с мячом за линией лежал даже смотреть не стали

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1985

      житель СПб 2 часа назад

      Сегодня начал понимать, что бОльшая часть неадекватных комментариев - от школьников (из разных клубов). Молодые люди! Мы с вами всеми готовы общаться на равных, уважительно, но и Вы - общаясь со взрослыми людьми, ведите себя прилично. Так и вам самим будет интереснее. Или закончится тем, что перед администрацией сайта будет поставлен выбор - допускать и регистрировать с определенного возраста.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2075

      minaev23 > житель СПб 1 час назад

      На речь Путина похоже.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      zlopixatel > житель СПб 1 час назад

      Ты сам то на равных со школьниками общаешься? Ты вроде не в свою тему забрёл? Иди судьям благодарности языком оформи) А через несколько дней можешь и кубок через себя пропустить))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77398
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru