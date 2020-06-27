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РПЛ. «Спартак» и «Уфа» голов не забили

27 июня 2020, 18:27
228

«Спартак» в 24-м туре РПЛ не справился с «Уфой». На 88-й минуте судья после просмотра видео отменил гол Александра Соболева.

Москвичи отстают от зоны Лиги Европы на четыре очка. Уфимцы благодаря очку поднялись на седьмую строчку.

Лучшим игроком встречи признали Александра Беленова. Это его 12-й сухой матч в сезоне.

В последних четырех матчах «Уфа» пропустила один гол.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Голосов, 84), Рассказов, Маслов, Жиго, Гапонов, Зобнин (Маркитесов, 90+3), Бакаев (Умяров, 64), Крал, Понсе (Мирзов, 84), Ларссон (Соболев, 63).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Терентьев, 90+5), Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Карп, Урунов (Гиоргобиани, 81), Козлов (Голубев, 46), Агаларов (Бизяк, 46).

Предупреждения: Маслов, 43; Крал, 80 – Неделчару, 16; Табидзе, 44.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Соболев Александр
Комментарии (228)
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valkam72
1593271894
А пид.арасам из питера бы голы засчитали. И что, пи.дарасы из питера кричали, что безбород спартаковский судья. Пи.дарасы короче
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Kroleg
1593271954
Судьи охренени в край, два гола у Спартака отменили.
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АртурZaСМ
1593271981
Пи.да не засчитали гол, который при норм судействе спокойно бы засчитали, и не засчитали гол после того как Беленов занес мяч за ленту б.лять в теле трансляции это видно не вооруженным взглядом, а они на вар этого, конечно, же не увидели...
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СвинкаСправедливости
1593272050
Меня одно беспокоит - ВАР нам не показывают, хотя в начале сезона повторы с ВАР были оформлены в определённом стиле и показывали повторы чётко, со всех ракурсов. В чём смысл переговоров на полторы минуты, если можно просто посмотреть сразу на монитор? Момент в концовке очень неоднозначный. Почему я не имею права посмотреть на этот эпизод через ВАР? Почему я должен верить каким-то там переговорам? Покажите мне, пересёк ли мяч линию или нет. Не было ни одного повтора, который дал бы ответ на этот вопрос.
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oyabun
1593272127
Фарс, гротеск, комедия абсурда. Вот во что превратился Чемпионат России. Соболев не забивал из офсайда и Жиго в эпизоде не участвовал, он не закрывал обзор вратарю. Но что еще более очевидно, так это то что Беленов вместе с мячом забрался за линию ворот - это несколько раз показали на повторе. Что помешало признать гол? Дополнительная оплата судье? Скучно. Интрига в российской Премьер-лиге умерла. Всех, кто хоть как то угрожает команде воровской власти, душат на отдаленных подступах. Ибо нефиг!
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МЯСО87
1593272567
Идите в п.и.з.д.у с этим вар. Как еще нужно забивать, чтоб засчитали?
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serhio80
1593273307
Матч выиграл беспородов) ну хоть заработал козел
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PahaSpartak
1593273584
во что превратился российский футбол, болельщиков вылавливают силовые структуры, без объяснения причин, Ростов заставили выйти детским составом, против профессиональных игроков Сочи (не считая уголовников в составе Сочи), Крыльям отменяют победу, за уши натягивают бомжам 3 очка, Спартаку отменяют победу над Уфой, решением судьи. Честно говоря, еще раз повторюсь, тошнит, мы, фанаты, болельщики и просто любители футбола не дебилы. Пора прекращать закрывать глаза на говносудейство и беспредел силовых структур.
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Мага 13
1593275239
стыдно за немытые рыла алармов, пуделей и боратов, сующих свои пятачки в каждую новость о Спартаке.
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paracetamol
1593275890
Опять пятачки играли вторым номерном против автобуса, плять!
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